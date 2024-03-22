Bakan Tunç'tan Özgür Özel'in 'darbe' sözlerine tepki: Bunlar Yassıada zihniyetidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde yaptığı 'darbe' açıklamasına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir" dedi.

Yerel seçimler için geri sayım sürüyor, siyasi isimlerden açıklamalar peş peşe geliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Hasankadı beldesinde seçim irtibat ofisi açılışına katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu.

Doğa harikası beldeyi daha yaşanılır hale getirmek için çalışacaklarını söyleyen Tunç, Hasankadı-Yenice kara yolu etüt çalışmalarının sürdüğünü, beldenin doğal gaza kavuşmasını da sağlayacaklarını belirtti. Tunç, "Gerçek belediyecilik; AK Parti'dir, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Gerçek belediyecilik, 31 Mart'tan itibaren Hasankadı'da uygulanmaya devam edecek inşallah" dedi.

"NEREDELER ŞİMDİ? BİRBİRLERİNE DÜŞTÜLER"

Eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adaletten güvenliğe varıncaya kadar her alanda insanı güçlendirmek için çalıştıklarını anlatan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle insanımız, milletimiz, her sandığa gittiğinde 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi. Boşuna demedi. Muhalefet seçimleri kazanamadı. Her seçim öncesi çok konuştular. Her şeyi söylediler. Ama ne oldu? Hepsi dağıldı gitti. 10 ay önce bir seçim oldu. O seçimde genel başkanları vardı, cumhurbaşkanı adayları, şu anda ortalıkta yok. Kendi partilerine genel başkanlığa layık görmediler. Cumhurbaşkanı yardımcıları vardı. Her partinin başkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler.

Bunlar iktidara gelselerdi şimdi Türkiye nasıl olurdu? Nasıl bir kaosa girerdi? Her kafadan bir şey çıkardı. İktidarı paylaşamazlardı. Hemen tekrar seçim telaşı. Öyle olmaz mıydı? Ama milletimiz dedi ki; 'Ben kaos istemiyorum, ben icraat istiyorum. Ben eser siyasetinin devam etmesini istiyorum' dedi. Milletimiz tercihini tekrar AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Muhalefet ne oldu? dağıldı gitti."

"O DARBECİ, VESAYETÇİ ANLAYIŞI TARİHE GÖMDÜK"

22 yıldan bu yana vesayetçi ve darbeci anlayışın AK Parti'nin önünü kesmek istediğini belirten Bakan Tunç, "Kesebildiler mi? Sizler müsaade etmediniz. Her zaman bizim önümüzü açtınız. O darbeci, vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Muhtıralarda da başarılı olamadılar. Krizler çıkarmaya çalıştılar, başarılı olamadılar. Gezi olaylarında da başarılı olamadılar, 17-25'te (Aralık) de. 15 Temmuz karanlık gecesini de onların başlarına sizler sayesinde çevirdik ve aydınlık bir güne kavuştuk. Bundan sonra bu ülkede bir daha darbeci, vesayetçi anlayış hortlamasın diye Anayasa'mızda reformlar yaptık. Bundan sonra darbeci, vesayetçi anlayış, hiçbir zaman bu ülkede hortlayamayacak" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİNE SERT TEPKİ

"Ama zihniyet gitti mi?" diyen Bakan Tunç, "İşte geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı; 'Gençler darbe yaparsa ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum' diyor. Bunlardan siyasetçi olabilir mi? Darbecinin yaşlısı genci mi olur? Sivili askeri mi olur? Bunların ruhuna işlemiş, bunların bu vesayetçi ruhtan kurtulmaları mümkün değil. Bunlar Yassıada zihniyetidir. Bunlar Adnan Menderes'i asıp maliye bakanını, dışişleri bakanını darağacında idam edenlerdir ve o günü 'Demokrasi Bayramı' diye yıllarca kutlatanlardır" ifadelerini kullandı.