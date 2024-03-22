Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'darbe' tepkisi: Türkiye'ye özür borcu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı mitinginde CHP lideri Özel'in darbe açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Sandıktan umutlarını kesenler bu tür hezeyanlara sarılıyorlar. Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık tamamen kapanmıştır" ifadelerini kullanıp Özel'in Türkiye'ye özür borcu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankırı'da seçmenlerle buluştu. Burada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Gençler darbe yaparsa diyor, ben o darbecilere şapka çıkarırım, teslim olurum" açıklamasına sert tepki gösteren Erdoğan, CHP liderinin Türkiye'ye özür borcu olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Tüm Çankırı'yı selamlıyorum. Bugün Çankırı bir başka. Epeydir Çankırı ile hasret gidermek istiyorduk, nasip bugüneymiş. Görüyorum ki Çankırılı yarenler de bizi özlemiş. Aşkınız için sevdanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Hüseyin Bey'den. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.

Sadece mart ayının başından beri 23 farklı ilimizi ziyaret ettim, durmak yok yola devam. Durmayacağız yarın Ankara, pazar günü İstanbul, muhteşem mitinglerimizi yapacağız.

GÖK VATAN KAAN İLE KORUNACAK

Ülkemizdeki müzmin muhalifler KAAN'ı kalorifer peteği diye küçümsediler. Her türlü ambargoya rağmen 5. nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yapamaz dediler yaptı ki uçamaz dediler uçurduk. Bu başarıyı küçümsemeye çalışsalar da KAAN, dostlarımıza güven düşmanlarımıza korku saldı. Bunun ne manaya geldiğini bilenler KAAN'ı yakından takip ediyor. Gök vatanımızı KAAN ile koruyacağız.

Bölücü örgüt mensupları için artık hiçbir şey güvenli değil. Teröristleri tespit ediyor ve hiç ummadıkları anda etkisiz hale getiriyoruz. Devletimize kastetmenin bedelini misli ile ödetiyoruz. Donanmamızın amiral gemisi Anadolu'nun ardından daha büyük uçak gemisi için hazırlıklara başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmayacağız.

CHP'DE PARA SAYMA SKANDALI

CHP'nin hali içler acısı. Vizyon, proje, eser desen zaten hak getire. Ziya Paşa'nın güzel bir beyti var: Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri. Biz hizmet ve eser bırakıyoruz, muhalafet valizlerle taşınan balya balya paralar dışında işi yok. Avrolar dolarlar çantalarda bavullarda. Nereye kadar böyle gideceksiniz, 31 Mart'a kadar.

Bir büroda üç beş toplanmış nereden geldiği belli olmayan paralarla kule yapıyor. Bunlar son seçim yenilgisinin ardından değişim demişlerdi. Sonuç tam bir fiyasko. CHP'nin cuntacı kodlarından zerre dönüşüm olmadı.

ÖZEL'E DARBE TEPKİSİ

CHP'nin genel başkanı darbeyi savunuyor. Genel başkanları tıpkı Selefi gibi darbesever çıktı. TV'den gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Belli yaşın altındakiler darbeye girişirse bu doğruymuş, kafaya bakın. Şimdi bay bay Kemal'e Ankara'da daire tuttular orada istirahat ediyor. Demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez. Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet liderine rastlayamazsınız. Sandıktan umutlarını kesenler bu tür hezeyanlara sarılıyorlar.

Özgür efendiye şu gerçeği hatırlatmakta fayda görüyorum. Türkiye'de darbeler dönemi artık tamamen kapanmıştır. Darbeye girişenler karşısında bizi bulur, milleti bulur. Değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Özgür efendinin darbelerle hayatları kararanlar olmak üzere Türkiye'ye özür borcu vardır. Milletimiz ve uğruna bedeller ödediğimiz demokrasi adına bunun takipçisi olacağız. Vatandaşımızın da bunlara hak ettiği dersi sandıkta vereceğine inanıyorum.