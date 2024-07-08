Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, bugün hastanede vefat etti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Temmuz 2024 10:40 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 10:51 - Güncelleme:

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Uzun zamandır kanser ile mücadele eden CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın hayatını kaybetmesinin ardından neden öldü, hastalığı neydi araştırılırken başsağlığı mesajları da paylaşıldı. 8 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle beraber kimdir, kaç yaşında merak edildi.

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