Bir süredir kanser tedavisi gören CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat, bugün hastanede vefat etti
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Uzun zamandır kanser ile mücadele eden CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın hayatını kaybetmesinin ardından neden öldü, hastalığı neydi araştırılırken başsağlığı mesajları da paylaşıldı. 8 Temmuz günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle beraber kimdir, kaç yaşında merak edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Nizip İlçe Başkanı olan Mehmet Bozfırat'ın bir süredir kanser tedavisi görmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Bugün sabah saatlerinde gelen acı haberin ardından Mehmet Bozfırat'ın hayatına dair bilgiler gündeme geldi.
CHP NİZİP İLÇE BAŞKANI MEHMET BOZFIRAT ÖLDÜ MÜ, NEDEN?
Kanser hastalığı ile mücadele eden Mehmet Bozfırat, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. CHP Karkamış İlçe Belediye Başkanı Mustafa Güzel, acı haberi şu sözlerle paylaştı:
"CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın vefat haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin."
Kaynak: Türkiye Gazetesi