BİST100 endeksi için nisan sonuna kadar 10.500-10.700 beklentileri arttı

Borsada 10.000 bu hafta mı? Bu hisselere dikkat!

Borsada 10.000 bu hafta mı? Bu hisselere dikkat!

BİST100 endeksi 10.500 olur mu, sorusu borsa yatırımcısı tarafından araştırılıyor. BİST 100 Endeksi TL bazlı tarihi zirvesini test etmesi bekleniyor. Gözler ise 9850 direncine çevrildi. Peki, Banka ve Holding hisseleri artacak mı? BİST100 endeksi 10.500-10.700 olur mu? BIST 100 Endeksi tarihi zirvesini görür mü? İşte detaylar...

borsa endeksi, cuma günü öğleden sonra gelen alımların da etkisiyle, %1,13 gibi sınırlı bir değer kaybı ile haftayı tamamlamıştı. Peki, BIST 100 yükselecek mi? BIST 100 en yüksek kaçı gördü? Banka hisseleri ne olacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

BİST100 ENDEKSİ ARTACAK MI?

Bayram öncesi haftada 9849 ile tüm zamanların zirvesini gören Borsa İstanbul endeksi, son durumda zirvesinin de %1,16 gerisinde bulunuyor. Son kapanış ile 5 günlük ortalama 9700 ve 22 günlük ortalama 9330 seviyesinde yer alıyor.

Ekonomist Tuncay Turşucu, yükselişin devam etmesi halinde 10,700’e varan bir endeksi göreceğimizi belirtti.

Ekonomist Sadık Mazanoğlu da BİST100’ün bu ayın sonuna kadar 10.500 seviyesini test edebileceğini vurguladı.

HANGİ HİSSELER YÜKSELECEK 2024?

Turşucu; “Geçen hafta endeks değer kaybetmesine rağmen Bankacılık sektöründe %3,98 yükseliş yaşandı. Bundan sonraki hareketler de ağırlıklı olarak bankalar kanalıyla olacak gibi görünüyor” dedi.

Sadık Mazanoğlu ise “BİST30 endeksine dahil hisseler arasında yabancıların ilgi gösterdiği, geride kalmış ve bilançoları sağlam şirketler bundan sonra daha fazla tercih edilebilir” açıklamasında bulundu.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Satış Müdürü Hande Eğilmez Eniş ise Sabancı Holding’in öne çıkabileceğini öngördü.