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Bitcoin'de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin&#039;de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir?
Bitcoin, Mum Grafiği, Siyah Mum, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’de ‘siyah mum’ paniği yaşanırken, yatırımcılar kriptoda siyah mum nedir, sorusunu arama motorlarında sorguluyor. Kripto varlıkları araştırırken mum grafiği denilen özel bir fiyat grafiği bulunur. Peki, mum grafik nasıl yorumlanır? Bitcoin'de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir? İşte detaylar.

Bitcoin'de siyah mum nedir, sorusu hız kazandı. BTC’de 24 Şubat’tan sonra ilk defa “iki gün arka arkaya düşüşe işaret eden” siyah mum grafikler yan yana geldi. Dolayısıyla mum grafikleri okuyabilmek neredeyse tüm yatırım stilleri için hayati öneme sahip.  Peki, kriptoda mum grafiği nedir? Bitcoin'de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir? Mum grafik nasıl yorumlanır? Mum grafik hangi renk? Tüm merak edilenler haberimizde.

KRİPTODA MUM ÇUBUKLARI NE ANLAMA GELİR?

Mum grafik, belirli bir zaman aralığı çerçevesinde bir varlığın fiyat hareketlerini grafiksel olarak gösteren finansal grafik türüdür. Mum grafiği, bir varlığın belirli bir süre boyuncaki fiyat hareketini belirtir.

Bitcoin'de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir? - 1. Resim

Mum grafikler yatak eksende zamanı, dikey eksende ise fiyat verilerini gösterir. Mum grafikler size bir piyasa fiyat hareketinin pozitif mi, yoksa negatif mi olduğu ve hareketin büyüklüğü hakkında anlık bir görüntü sunar. Genellikle gövde ne kadar uzun olursa ölçülen zaman aralığı içinde alım ya da satım baskısı da o kadar yoğundur. 

MUM GRAFİKLERİ HANGİ RENK?

Kırmızı mum kapanış fiyatının açılış fiyatının altında olduğunu gösterir. Bir mum yeşile dönerse, varlığın fiyatı artmış ve açılış fiyatının üzerinde kapanmış demektir. ir mum grafik belirli bir zaman aralığı için ayılar ve boğalar arasındaki çekişmeyi gösterir. Bazı grafik kullanıcıları siyah beyaz göstergeleri tercih eder. Yani grafikler yeşil ya da kırmızı kullanmak yerine yukarı yönlü hareketleri boş mumlarla ve aşağı yönlü hareketleri siyah mumlarla gösterir.

Bitcoin'de siyah mum nedir? Kriptoda mum çubukları ne anlama gelir? - 2. Resim

BİTCOİN'DE SİYAH MUM

Analistler,  “Orta ve uzun vadede BTC için beklentiler pozitif. ETF’ler tarafında para girişi devam ediyor, HALVING (Bölünme) ve FED faiz indirimi beklentileri de masada kalmaya deva ediyor. BTC'de iki siyah mumun arka arkaya gelmesi önlenebilir ve satış baskısının da dağıldığı izlenimi oluşabilir. ” şeklinde analizde bulundu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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