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Bitlis 1916 FK-Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

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Bitlis 1916 FK-Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri
Başlık ResmiBitlis 1916 FK-Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

Bitlis 1916 FK Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmalarını takip eden futbolseverlerin gündeminde. Mücadelenin yayınlanacağı kanal, başlama saati ve maçı canlı izleme seçenekleri araştırılıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Bitlis 1916 FK ile Kayserispor da kupada bir üst tura çıkmak için karşı karşıya gelecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadele Bitlis'teki Eren Stadı'nda oynanacak.

BİTLİS 1916 FK-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bitlis 1916 FK ile Kayserispor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 29 Ekim Perşembe günü oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur kapsamında oynanacak karşılaşmada Bitlis 1916 FK sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Bitlis 1916 FK-Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri
Başlık ResmiBitlis 1916 FK-Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte yayın bilgileri

BİTLİS 1916 FK-KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bitlis 1916 FK Kayserispor maçı televizyondan A Spor üzerinden canlı izlenebilecek. Kanalın yayın akışında karşılaşmaya yer verilirken maç saat 13.30'da başlayacak. Mücadele Eren Stadı'nda oynanırken karşılaşmayı İlker Yasin Avcı yönetecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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