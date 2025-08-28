Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un kaybolması, hem yetkilileri hem de kamuoyunu harekete geçirdi. Beşinci gününe giren arama çalışmaları ve soruşturma, sporcunun akıbetine dair soru işaretlerini artırıyor.

BOĞAZDA KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kayboldu ve henüz bulunamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Kanlıca-Kuruçeşme parkuru başta olmak üzere Boğaz genelinde hem su üstünde hem de su altında detaylı aramalarını sürdürüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kurulan özel ekip, Svechnikov’un boğulmuş olabileceği ihtimalinin yanı sıra karaya çıkmış olma olasılığını da araştırıyor ancak şu ana kadar sporcuya dair somut bir bulguya rastlanmadı.

Arama çalışmaları, yarışın gerçekleştiği 6.5 kilometrelik parkurda yoğunlaşırken, Vaniköy açıklarında dalgıçlar su altını tarıyor ve sahil güvenlik botları Boğaz’ın her iki yakasını arıyor.

İstanbul Valiliği, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamada güvenlik unsurlarının parkur çevresinde ve Boğaz boyunca arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini ancak Svechnikov’a ait herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

RUS YÜZÜCÜ NIKOLAI SVECHNIKOV NASIL KAYBOLDU?

Nikolai Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te 81 ülkeden 2,820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na profesyonel yüzme antrenörü olarak katıldı.

Yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi ancak Svechnikov, bitiş noktasına ulaşamadı.

Yarışın bitiminde yapılan kontrollerde, yüzücülerin ayaklarındaki elektronik çipler incelendi ve Svechnikov’un yarışa başladığı ancak karaya çıkmadığı tespit edildi.

Bir başka yarışmacı, inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u denizde yanlış yöne yüzerken gördüğünü ve uyardığını ancak sporcunun rotasını değiştirmediğini ifade etti.

Şamiloğlu’nun ifadesine göre, Svechnikov hızlı ve kendinden emin bir şekilde güneydoğuya, yani parkurun dışına doğru yüzüyordu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü." dedi.

RUS YÜZÜCÜ EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri, yarış sabahı Beyoğlu’ndaki otelinde ve yarış öncesi vapurda kaydedildi.

24 Ağustos sabahı saat 07.37’de otelin güvenlik kameralarında asansörden çıkarken görülen Svechnikov, resepsiyonda bir süre oturdu, otel görevlisiyle konuştu ve elinde telefonla mesajlaştıktan sonra otelden ayrılarak yarış alanına gitti.

Vapurda çekilen görüntülerde ise yarış öncesi diğer yarışmacıları izlerken görülüyor. Ardından suya girmek için hareket ediyor.