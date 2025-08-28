Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor

Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Boğazı, Arama Kurtarma, Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov için arama çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. 'Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu', arama çalışmalarında son durum ve gelişmeler yakından takip ediliyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos 2025’te düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, beklenmedik bir olayla gündeme geldi.

Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un kaybolması, hem yetkilileri hem de kamuoyunu harekete geçirdi. Beşinci gününe giren arama çalışmaları ve soruşturma, sporcunun akıbetine dair soru işaretlerini artırıyor.

BOĞAZDA KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜ BULUNDU MU?

29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kayboldu ve henüz bulunamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri, Kanlıca-Kuruçeşme parkuru başta olmak üzere Boğaz genelinde hem su üstünde hem de su altında detaylı aramalarını sürdürüyor.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kurulan özel ekip, Svechnikov’un boğulmuş olabileceği ihtimalinin yanı sıra karaya çıkmış olma olasılığını da araştırıyor ancak şu ana kadar sporcuya dair somut bir bulguya rastlanmadı. 

Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Arama çalışmaları, yarışın gerçekleştiği 6.5 kilometrelik parkurda yoğunlaşırken, Vaniköy açıklarında dalgıçlar su altını tarıyor ve sahil güvenlik botları Boğaz’ın her iki yakasını arıyor.

İstanbul Valiliği, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamada güvenlik unsurlarının parkur çevresinde ve Boğaz boyunca arama-tarama faaliyetlerine devam ettiğini ancak Svechnikov’a ait herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

RUS YÜZÜCÜ NIKOLAI SVECHNIKOV NASIL KAYBOLDU?

Nikolai Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te 81 ülkeden 2,820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na profesyonel yüzme antrenörü olarak katıldı.

Yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi ancak Svechnikov, bitiş noktasına ulaşamadı.

Yarışın bitiminde yapılan kontrollerde, yüzücülerin ayaklarındaki elektronik çipler incelendi ve Svechnikov’un yarışa başladığı ancak karaya çıkmadığı tespit edildi.

Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor - 3. Resim

Bir başka yarışmacı, inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u denizde yanlış yöne yüzerken gördüğünü ve uyardığını ancak sporcunun rotasını değiştirmediğini ifade etti.

Şamiloğlu’nun ifadesine göre, Svechnikov hızlı ve kendinden emin bir şekilde güneydoğuya, yani parkurun dışına doğru yüzüyordu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü." dedi.

Boğazda kaybolan Rus yüzücü bulundu mu? Nikolay Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor - 4. Resim

RUS YÜZÜCÜ EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

Nikolai Svechnikov’un son görüntüleri, yarış sabahı Beyoğlu’ndaki otelinde ve yarış öncesi vapurda kaydedildi.

24 Ağustos sabahı saat 07.37’de otelin güvenlik kameralarında asansörden çıkarken görülen Svechnikov, resepsiyonda bir süre oturdu, otel görevlisiyle konuştu ve elinde telefonla mesajlaştıktan sonra otelden ayrılarak yarış alanına gitti.

Vapurda çekilen görüntülerde ise yarış öncesi diğer yarışmacıları izlerken görülüyor. Ardından suya girmek için hareket ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası çok sert sözler! "Bu senaryoyu Aziz Yıldırım yazsa..."Rus füzesi AB Delege Binası'na isabet etti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TEKNOFEST Mavi Vatan nerede, ne zaman, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi Programı - HaberlerTEKNOFEST Mavi Vatan nerede, ne zaman, nasıl kayıt olunur? 2025 Mavi Vatan Boğaz Geçişi ProgramıUEFA Avrupa Ligi torbalar belli oldu! Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler? - HaberlerUEFA Avrupa Ligi torbalar belli oldu! Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri kimler?SİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleri - HaberlerSİPER nedir, menzili ne kadar? SİPER hava savunma sistemi özellikleriDefne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü? - HaberlerDefne Akçakayalıoğlu kimdir, neden öldü?Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? CL kura çekimi canlı yayın bu akşam! - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? CL kura çekimi canlı yayın bu akşam!Günün maçları 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerGünün maçları 28 Ağustos 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sonraki Haber Yükleniyor...