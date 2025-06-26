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Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Türk boksunun önemli isimlerinden Avni Yıldırım, 26 Haziran 2025 Perşembe akşamı İstanbul’da gerçekleştirilecek dev mücadeleyle yeniden ringe dönüyor. Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Tüm gözler WBC Uluslararası Şampiyonluk kemeri için Jhon Caicedo ile kozlarını paylaşacak olan milli boksörümüz Avni Yıldırım'da!

Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde düzenlenecek olan "Mega Fight Arena 3" organizasyonu için geri sayım başlatıldı. Avni Yıldırım'ın muhteşem performansını izlemek için binlerce seyirci ring ve ekran karşısında olacak. Peki, Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

AVNİ YILDIRIM-JOHN CAICEDO WBC MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk boksunun tanınan ismi Avni Yıldırım’ın Jhon Caicedo ile yapacağı WBC Uluslararası Şampiyonluk karşılaşmasının yayın bilgileri boksseverler tarafından merakla bekleniyor.

26 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde düzenlenecek olan boks maçı için canlı yayın bilgileri henüz resmi olarak açıklanmadı. Maçın hangi kanalda yayınlanacağına dair açıklama geldiğinde bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak ve haber güncellenecektir.

Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

AVNİ YILDIRIM-JOHN CAICEDO WBC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avni Yıldırım 26 Haziran Perşembe akşamı WBC Uluslararası Şampiyonluk kemeri için Kolombiyalı rakibi Jhon Caicedo karşısında ringe çıkacak.

Avni Yıldırım-John Caicedo maçı İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Kompleksi’nde “Mega Fight Arena 3” organizasyonu ana maçı olacak.

Maç saatiyle ilgili net bir saat verilmedi ancak Avni Yıldırım ve John Caicedo'nun 20.00-22.00 saatleri arasında ringe çıkılması bekleniyor.

Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

AVNİ YILDIRIM KİMDİR?

Avni Yıldırım 5 Ağustos 1991’de Sivas’ta dünyaya geldi. Boks kariyerine çocuk yaşta, mahallesindeki bakkalın yönlendirmesiyle başladı. İlk adımlarını Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün boks şubesinde atan Yıldırım, daha sonra amatör kariyerini Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sürdürdü.

2013 Akdeniz Oyunları’nda bronz madalya kazanan Avni Yıldırım bu başarının ardından profesyonel kariyerine geçiş yaptı.

Avni Yıldırım idolü Sinan Şamil Sam’ın eski menajeri Ahmet Öner’in desteğiyle profesyonel arenada boy göstermeye başladı.

Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4. Resim

Profesyonel kariyerinde bugüne dek tam 29 maça çıkan Avni Yıldırım, 24 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. 2017 yılında IBO süper orta sıklet, 2019’da WBC süper orta sıklet unvanı ve 2021 yılında WBA (Süper), WBC ve The Ring şampiyonluk kemerleri için ringe çıktı.

Uzun bir aradan sonra ringlere dönecek olan Yıldırım 26 Haziran’daki mücadeleyle birlikte kariyerine bir şampiyonluk daha eklemek için ringte olacak.

Boksseverler ekran başına: Avni Yıldırım-John Caicedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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