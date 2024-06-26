Bolu orman yasakları kapsamında Abant, Yedigöller ve Gölcük'te sadece piknik tüpü kullanılacak

Bolu Valiliği tarafından gelen orman yasakları 1 Temmuz itibarıyla başlarken hangi ormanlara giriş yasak öğrenildi. Abant, Yedigöller ve Gölcük'te sadece piknik tüpü kullanılırken diğer yerlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı. Bolu'da orman yasakları ne zaman başlıyor netleşti.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber yangınlar arttı. Yangınları önlemek amacıyla alınan kapsamlar arasında ise orman yasakları ve piknik yapma yasağı yer aldı. Bolu Valiliği, yasakların 30 Eylül'de sona ereceğini açıkladı.

BOLU ORMAN YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre yasaklar 1 Temmuz'da başlarken 30 Eylül'de sona erecek. Açıklamada yer alan ifadelere göre Abant, Yedigöller ve Gölcük'te sadece piknik tüpü kullanılabilecekken orman ve tabiat parklarında ocak/barbekü, semaver ve piknik tüpü kullanımı serbest oldu.

Ormanlık alanların yakınlarında ise havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı maddeler yasaklandı.

Valilik, “Abant ve Yedigöller Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkında, 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca piknik tüpü kullanılabilecektir. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması ve karavanla konaklama yapılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Karar kapsamında yayımlanan emirlere uymayan vatandaşlar hakkında idari yaptırım uygulanacak. Eylemleri suç teşkil edenler hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak” açıklamasında bulundu.

BOLU'DA NEREDE PİKNİK YAPILABİLİR?

Valilik tarafından yayınlanan belgeye göre Bolu'da kontrollü piknik yapılacak alanlar belli oldu.

S.No İlçesi Orman Parkı Adı İşletmecisi

1 Bolu/Merkez Çakmaklar Çamlığı Ramazan ÖZDEMİR

2 Bolu/Merkez Tokadi Hayrettin Palazoğlu Nak.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.

3 Bolu/Merkez Gökdere Bolu Belediye Başkanlığı

4 Dörtdivan Amanlar Dörtdivan Belediye Başkanlığı

5 Gerede Gerede Şehir Ormanı Gerede Belediye Başkanlığı

6 Kıbrıscık Süngüçayır Mahmut DEMİR

7 Kıbrıscık Devren Tarla Kıbrıscık Belediye Başkanlığı

8 Mengen Şirinyazı Akc Petrol Ürünleri Tic. Ltd.Şti.



9 Seben Kozyaka S.S.Kozyaka Tar.Kal. Kooperatifi

10 Seben Solaklar Seben Belediye Başkanlığı

S.No İlçesi Tabiat Parkının Adı İşletmecisi

1 Bolu/Merkez Ayıkayası Boss Reklam Tur.Yay.Hayv.San ve Tic.Ldt.Şti

2 Bolu/Merkez Göksü Ay-ken Çevre Müd.Müh.End.Elek.Trz.San ve Tic.Ltd.Şti.

3 Bolu/Merkez Beşpınar Aladağ Trz.Org.Tic.Ltd.Şti.

4 Bolu/Merkez Gölcük Kargalı İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfına

5 Bolu/Merkez Karaca



6 Göynük Sünnet Gölü Sünnet Köyü Muhtarlığı

7 Mudurnu/Taşkesti Sülüklü Göl Hüseyin Balcı

8 Kıbrıscık Karagöl Beypazarı Belediye Başkanlığı

9 Yeniçağa Deregöl -

10 Gerede Arkut Dağı -