Boluspor-Karşıyaka maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında futbolseverlerin gündeminde. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri, başlama saati ve oynanacağı stat araştırılıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 27 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Boluspor ile Karşıyaka da bir üst tura yükselmek için Bolu'da karşı karşıya gelecek.

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Boluspor-Karşıyaka maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı gün Etimesgutspor-Gaziantep FK, Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor ve Alanyaspor-12 Bingölspor karşılaşmaları da kanalın kupa yayın programında bulunuyor. Mücadele Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan ekip bir üst tura yükselecek.

Boluspor-Karşıyaka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Boluspor-Karşıyaka karşılaşması A Spor'un televizyon yayını üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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