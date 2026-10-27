Boluspor-Karşıyaka maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu
Boluspor-Karşıyaka maçı, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında futbolseverlerin gündeminde. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın kanalı, canlı izleme seçenekleri, başlama saati ve oynanacağı stat araştırılıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu heyecanı 27 Ekim Salı günü oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. Boluspor ile Karşıyaka da bir üst tura yükselmek için Bolu'da karşı karşıya gelecek.
BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?
Boluspor-Karşıyaka maçı A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı gün Etimesgutspor-Gaziantep FK, Kocaelispor-Mazıdağı Fosfatspor ve Alanyaspor-12 Bingölspor karşılaşmaları da kanalın kupa yayın programında bulunuyor. Mücadele Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan ekip bir üst tura yükselecek.
BOLUSPOR-KARŞIYAKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Boluspor-Karşıyaka karşılaşması A Spor'un televizyon yayını üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.