Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Borsa çalışma takvimi de bir kez daha gündeme geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektördeki birçok işetmede hizmetlerine 1.5 gün ara verecek. Resmi tatil ve araya giren hafta sonu nedeniyle takas işlemleri kasım ayına sarkacak. Peki, Borsa bugün açık mı, yarım gün mü açık?

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Borsa İstanbul’da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün işlem yapılacak. Cumhuriyet Bayramı tatili kapsamında Borsa İstanbul’da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün seans uygulanacak. 29 Ekim Perşembe günü ise borsa kapalı olacak.

28 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

Borsa İstanbul’un resmi tatil çizelgesinde 28 Ekim için saat 13.00’e kadar açık olacağı bilgisi yer alırken, Pay Piyasası’nda işlemler saat 12.40’ta sona erecek. Kapanışın ardından öğleden sonra normal seans yapılmayacak.

Yarım gün işlem yapılacak olan 28 Ekim’de takas işlemleri gerçekleştirilmeyecek. 29 Ekim’de de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle seans düzenlenmeyecek.

Borsa bugün açık mı, yarım gün mü açık? Borsa İstanbul çalışma takvimi

BORSA TAKAS TARİHLERİ

Resmi tatil ve araya giren hafta sonu nedeniyle, 26-28 Ekim tarihlerinde hisse senedi satan yatırımcılar için takas takvimi şu şekilde belirlendi:

26 Ekim Pazartesi günü yapılan satışların takası: 30 Ekim Cuma

27 Ekim Salı günü yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) yapılan satışların takası: 2 Kasım Pazartesi



30 Ekim Cuma: Normal takvim işler

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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