Borsa İstanbul hizmetlerine resmi tatil nedeniyle ara verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas takvimi değişti. Borsada bugünkü ve yarınki işlemlerin takası önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek. Peki, Borsa İstanbul takasları ne zaman yapılacak?

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Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul işlemleri merak ediliyordu. Borsa takas işlemleri 1.5 günlük tatil nedeniyle ileri bir tarihe alındı! Borsada bugünkü (27 Ekim) ve yarınki (28 Ekim) işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa takas işlemleri ertelendi! Borsa İstanbul takasları ne zaman yapılacak?

BORSA TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Pay piyasasında 26 Ekim tarihindeki işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü, bugünkü ve yarınki işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Borsada 29 Ekim Perşembe günü işlem yapılmayacak.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 29 Ekim'de takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

| Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT

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