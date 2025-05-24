Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı
24 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün Can Borcu, Survivor All Star, Prestij Meselesi, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı ekrana gelecek. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 24 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.
24 Mayıs Çumartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 24 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Bu akşam 20.00'de ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Bücür, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, NOW TV'de Prestij Meselesi ve Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programları ekrana gelecek.
24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonunun başına geçen izleyiciler için dizi, film ve pek çok program arasından farklı seçenekler bulunuyor.
24 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
KANAL D Yayın Akışı
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
ATV Yayın Akışı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:30 Kuruluş Osman
16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
Star TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Patron Mutlu Son İstiyor
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
TRT 1 Yayın Akışı
09:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Bir Zamanlar İstanbul
14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…
19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi