Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı

24 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün Can Borcu, Survivor All Star, Prestij Meselesi, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı ekrana gelecek. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 24 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

24 Mayıs Çumartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 24 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu. BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA? Bu akşam 20.00'de ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Bücür, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, NOW TV'de Prestij Meselesi ve Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programları ekrana gelecek. 24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonunun başına geçen izleyiciler için dizi, film ve pek çok program arasından farklı seçenekler bulunuyor. 24 MAYIS TV YAYIN AKIŞI KANAL D Yayın Akışı 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Arda’nın Mutfağı 14:00 Arka Sokaklar 16:00 Eşref Rüya 18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak ATV Yayın Akışı 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Bir Gece Masalı 13:30 Kuruluş Osman 16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema 19:00 atv Ana Haber 20:00 Can Borcu Star TV Yayın Akışı 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi 09:00 Kral Kaybederse 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 12:00 Patron Mutlu Son İstiyor 14:30 Kral Kaybederse 16:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 Bücür TRT 1 Yayın Akışı 09:05 Yedi Numara 10:00 Hayallerinin Peşinde 11:30 Bir Zamanlar İstanbul 14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı 17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı NOW TV Yayın Akışı 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer İle Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Çift Kişilik Oda 15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… 19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Prestij Meselesi İlgili Haber Filenin Sultanları VNL maç takvimi belli oldu! 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi maçları ne zaman?

