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Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün Can Borcu, Survivor All Star, Prestij Meselesi, Güldür Güldür Show ve Gönül Dağı ekrana gelecek. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 24 Mayıs TV yayın akışı ve saatleri netleşti.

24 Mayıs Çumartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 24 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 20.00'de ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Star TV'de Bücür, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de Survivor All Star, NOW TV'de Prestij Meselesi ve Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak programları ekrana gelecek. 

Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı - 1. Resim

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonunun başına geçen izleyiciler için dizi, film ve pek çok program arasından farklı seçenekler bulunuyor. 

Bu akşam hangi diziler var? 24 Mayıs TV yayın akışı - 2. Resim

24 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

KANAL D Yayın Akışı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

ATV Yayın Akışı

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:30 Kuruluş Osman

16:40 Jurassic World: Yıkılmış Krallık / Yabancı Sinema

19:00 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

Star TV Yayın Akışı

07:00  İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Patron Mutlu Son İstiyor

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Bücür

TRT 1 Yayın Akışı

09:05 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Bir Zamanlar İstanbul

14:35 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

15:45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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