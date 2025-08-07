Bu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı

7 Ağustos 2025 Perşembe günü, TRT1'de Viking Başakşehir karşılaşması ekrana gelecek. NOW TV’de Çift Kişilik Oda’nın 7. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallar, dizilerden filmlere, yarışmalardan spor yayınlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, televizyon kanallarında yaz sezonu nedeniyle çoğunlukla sevilen dizilerin tekrar bölümleri ve popüler filmler izleyiciyle buluşuyor.

TRT 1, 20.00’de Viking Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı yayınlanacak.

Kanal D’de 20.00’de Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi yayınlanacak. Ardından 21:45’te Yer Çekimi filmi ekrana gelecek. Dizi olarak ise Uzak Şehir’in tekrar bölümleri gündüz kuşağında 13.00’te izlenebilir.

Show TV, 20.00’de Güldür Güldür Show ekrana gelirken ATV’de 20.00’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, Star TV’de ise 20.00’de Yeşilçam klasiği Canım Kardeşim yayınlanacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI?

NOW TV’nin sevilen dizisi Çift Kişilik Oda, normal şartlarda perşembe günleri ekrana geliyor. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında yeni bölümü yayınlanmayan dizinin, 7. yeni bölümü henüz ekrana gelmedi.

İzleyiciler yeni bölüm tarihini araştırırken 7 Ağustos Perşembe akşamı da NOW TV yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin, yaz aylarındaki düşük reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmiyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ağustos sonunda yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor.

7 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi

21:45 Yer Çekimi

23:30 Yer Çekimi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 4N1K 2

22:00 Benim Kocam Yapmaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Hayat Bayram Olsa

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İkinci Şans

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Canım Kardeşim

21:45 9 Kere Leyla

23:50 9 Kere Leyla

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:35 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

20:00 Viking - Başakşehir

22:00 Yeniden Başlamak