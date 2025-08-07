Bu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı
7 Ağustos 2025 Perşembe günü televizyon ekranları, yerli dizilerin tekrar bölümleri, sevilen filmler ve eğlence programları yer alıyor. Perşembe akşamları ekrana gelen Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, yayınlanacak mı araştırılıyor. TRT 1'de yayınlanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu Viking Başakşehir karşılaşması ise yakından takip edilecek. 7 Ağustos NOW TV, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu.
7 Ağustos 2025 Perşembe günü, TRT1'de Viking Başakşehir karşılaşması ekrana gelecek. NOW TV’de Çift Kişilik Oda’nın 7. yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanallar, dizilerden filmlere, yarışmalardan spor yayınlarına kadar geniş bir yelpazede içerik sunuyor.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
7 Ağustos 2025 Perşembe akşamı, televizyon kanallarında yaz sezonu nedeniyle çoğunlukla sevilen dizilerin tekrar bölümleri ve popüler filmler izleyiciyle buluşuyor.
TRT 1, 20.00’de Viking Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçı yayınlanacak.
Kanal D’de 20.00’de Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi yayınlanacak. Ardından 21:45’te Yer Çekimi filmi ekrana gelecek. Dizi olarak ise Uzak Şehir’in tekrar bölümleri gündüz kuşağında 13.00’te izlenebilir.
Show TV, 20.00’de Güldür Güldür Show ekrana gelirken ATV’de 20.00’de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması, Star TV’de ise 20.00’de Yeşilçam klasiği Canım Kardeşim yayınlanacak.
ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI?
NOW TV’nin sevilen dizisi Çift Kişilik Oda, normal şartlarda perşembe günleri ekrana geliyor. Ancak geçtiğimiz temmuz ayında yeni bölümü yayınlanmayan dizinin, 7. yeni bölümü henüz ekrana gelmedi.
İzleyiciler yeni bölüm tarihini araştırırken 7 Ağustos Perşembe akşamı da NOW TV yayın akışında yer almadığı görüldü. Dizinin, yaz aylarındaki düşük reklam gelirleri nedeniyle ekrana gelmiyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ağustos sonunda yeni bölümlerin yayınlanması bekleniyor.
7 AĞUSTOS 2025 TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi
21:45 Yer Çekimi
23:30 Yer Çekimi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 4N1K 2
22:00 Benim Kocam Yapmaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Hayat Bayram Olsa
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İkinci Şans
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Canım Kardeşim
21:45 9 Kere Leyla
23:50 9 Kere Leyla
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08:35 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
20:00 Viking - Başakşehir
22:00 Yeniden Başlamak