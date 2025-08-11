Buca su kesintisi sorgulama: İZSU uyardı, saatler sürecek! İzmir'de sular ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Buca'daki su kesintisi başta olmak üzere kent genelinde gerçekleşecek kesintiler ve süreleri hakkıda bilgi verdi.

İZSU, vatandaşların su kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları ve suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü İzmir'in ilçelerinde gerçekleşecek su kesintileri 1 ile 4 saat arası sürecektir. Sular arızanın giderilmesinin ardında İZSU tarafından belirtilen saatlerde kademeli olarak verilecektir.

Bugün İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerinde ana boru, pomba ve elektrik arızası sebebiyle sular gidecektir.