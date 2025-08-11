Buca su kesintisi sorgulama: İZSU uyardı, saatler sürecek! İzmir'de sular ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?
Güncelleme:
İzmir'in birçok ilçesinde planlı ve arıza sebebiyle su kesintisileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada ana boru arızaları, elektrik ve pompa arızaları ve yeraltı su kaynaklarında azalma yaşanması gerekçe gösterilerek bazı bölgelerde saatler sürecek su kesintisi meydana geleceği belirtildi. Vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Buca'daki su kesintisi başta olmak üzere kent genelinde gerçekleşecek kesintiler ve süreleri hakkıda bilgi verdi.
BUCA SU KESİNTİSİ SORGULAMA
İZSU, vatandaşların su kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları ve suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, KAÇ SAAT SÜRECEK?
11 Ağustos 2025 Pazartesi günü İzmir'in ilçelerinde gerçekleşecek su kesintileri 1 ile 4 saat arası sürecektir. Sular arızanın giderilmesinin ardında İZSU tarafından belirtilen saatlerde kademeli olarak verilecektir.
Bugün İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerinde ana boru, pomba ve elektrik arızası sebebiyle sular gidecektir.
ALİAĞA SU KESİNTİSİ
|ŞAKRAN HASBİ EFENDİ
|11.08.2025 saat 16:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ŞAKRAN HASBİ EFENDİ MAH SU VERİLEMİYOR
BERGAMA SU KESİNTİSİ
|ATMACA, SELÇUK, ZAFER
|11.08.2025 saat 17:00 ile 20:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|YERALTI SU KAYNAKLARININDAKİ AZALMA VE YOĞUN KULLANIM NEDENİYLE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR
|ATMACA
|11.08.2025 saat 15:40 ile 16:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE ATMACA MAH. 2SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|BAHÇELİEVLER
|11.08.2025 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAH 2 SAATLİK SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
BORNOVA SU KESİNTİSİ
|ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE, ZAFER
|11.08.2025 saat 16:36 ile 18:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz elektrik kaynaklı kesintiden dolayı pompalar devre dışı kalmıştır. Bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz
|ATATÜRK
|11.08.2025 saat 14:20 ile 18:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Bornova ilçesi İnönü mahallesi 911 sokak içinde meydana gelen braşman arızası nedeni ile su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur vana saat 14:20 da kapatılmıştır açılış saati 16:20 olarak belirlenmiştir
|ERZENE, EVKA 3
|10.08.2025 saat 20:30 ile 21:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Pompa Arızası
|BORNOVA İLÇESİ EVKA 3 MAHALLESİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE SU BASINÇ POMPALARI DEVRE DIŞI KALMIŞTIR VE SU VERİLEMEMEKTEDİR ANLAYIŞINIZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
ÇEŞME SU KESİNTİSİ
|CUMHURİYET, DALYAN, SAKARYA, ÜNİVERSİTE
|11.08.2025 saat 18:00 ile 21:58 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE 4066 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
|SASALI MERKEZ
|11.08.2025 saat 14:39 ile 18:39 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|126 SOKAK No:3 ÖNÜ ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE GAZİ ÇİÇEK CADDESİ DURAK ÖNÜ SAYAÇ KAPATILDI..
|AHMET EFENDİ, BALATÇIK
|11.08.2025 saat 14:23 ile 18:23 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|HAVAALANI ŞOSESİ EFESUS AVM YANI ANA BORU ARIZASI NEDENİ İLE 8909 X HAVAALANI ŞOSESİ KVŞ SAYAÇ KAPATILDI
