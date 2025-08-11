Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Buca su kesintisi sorgulama: İZSU uyardı, saatler sürecek! İzmir'de sular ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?

- Güncelleme:
İzmir'in birçok ilçesinde planlı ve arıza sebebiyle su kesintisileri yaşanıyor. İZSU tarafından yapılan açıklamada ana boru arızaları, elektrik ve pompa arızaları ve yeraltı su kaynaklarında azalma yaşanması gerekçe gösterilerek bazı bölgelerde saatler sürecek su kesintisi meydana geleceği belirtildi. Vatandaşlar, "İzmir'de sular ne zaman gelecek, kaç saat sürecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Buca'daki su kesintisi başta olmak üzere kent genelinde gerçekleşecek kesintiler ve süreleri hakkıda bilgi verdi. 

BUCA SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İZSU, vatandaşların  su kesintilerine karşı hazırlıklı olmaları ve suyu tasarruflu kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK, KAÇ SAAT SÜRECEK?

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü İzmir'in ilçelerinde gerçekleşecek su kesintileri 1 ile 4 saat arası sürecektir. Sular arızanın giderilmesinin ardında İZSU tarafından belirtilen saatlerde kademeli olarak verilecektir. 

Bugün İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Çeşme ve Çiğli ilçelerinin bazı mahallelerinde ana boru, pomba ve elektrik arızası sebebiyle sular gidecektir.

ALİAĞA SU KESİNTİSİ 

BERGAMA SU KESİNTİSİ

BORNOVA SU KESİNTİSİ

ÇEŞME SU KESİNTİSİ

ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ

