Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor? Kariyeri ve biyografisi

Gündeme gelen isim Buğra Kaan Süer merak edildi. Kariyeri, biyografisi ve meslek hayatı dikkat çekiyor. Bir süre Beşiktaş Spor Kulübü'nde İletişim Direktörü olarak çalışan Buğra Kaan Süer kimdir araştırılıyor.

Beşiktaş JK bünyesinde kariyerine başlayan Buğra Kaan Süer ismi gündeme geldi. Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor aramaları hız kazandı.

BUĞRA KAAN SÜER KİMDİR?

2016 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken Beşiktaş JK'de kariyerine başlayan Buğra Kaan Süer 2020-2021 arasında iletişim direktörü olarak görev aldı. SEV, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

BUĞRA KAAN SÜER NE İŞ YAPIYOR?

Support Agency'nin kurucusu ve iletişim müdürü olan Buğra Kaan Süer, Herkes İçin Spor Federasyonu'nda Başkan Vekili, Türkiye Teakwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri sürdürüyor.