Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor? Kariyeri ve biyografisi

Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor? Kariyeri ve biyografisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor? Kariyeri ve biyografisi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gündeme gelen isim Buğra Kaan Süer merak edildi. Kariyeri, biyografisi ve meslek hayatı dikkat çekiyor. Bir süre Beşiktaş Spor Kulübü'nde İletişim Direktörü olarak çalışan Buğra Kaan Süer kimdir araştırılıyor.

Beşiktaş JK bünyesinde kariyerine başlayan Buğra Kaan Süer ismi gündeme geldi. Buğra Kaan Süer kimdir, ne iş yapıyor aramaları hız kazandı.

BUĞRA KAAN SÜER KİMDİR?

2016 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde Reklamcılık bölümünden mezun oldu. Öğrenciyken Beşiktaş JK'de kariyerine başlayan Buğra Kaan Süer 2020-2021 arasında iletişim direktörü olarak görev aldı. SEV, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli kuruluşlarda görev aldı. 

BUĞRA KAAN SÜER NE İŞ YAPIYOR?

Support Agency'nin kurucusu ve iletişim müdürü olan Buğra Kaan Süer, Herkes İçin Spor Federasyonu'nda Başkan Vekili, Türkiye Teakwondo Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

SUV dünyasına sert oyuncu geliyor: Yeni Jeep Compass
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Takdir-Teşekkür nasıl alınır? Öğrenciler bu hesaplamaya dikkat! - HaberlerTakdir-Teşekkür nasıl alınır? Öğrenciler bu hesaplamaya dikkat!KAAN seri üretime ne zaman geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek! - HaberlerKAAN seri üretime ne zaman geçecek? Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek!TEMU Türkiye’ye mi geliyor? Türkiye deposu 1 günde teslimat yapmaya başlıyor - HaberlerTEMU Türkiye’ye mi geliyor? Türkiye deposu 1 günde teslimat yapmaya başlıyorABD İran’a saldıracak mı? Trump’tan şok sözler! - HaberlerABD İran’a saldıracak mı? Trump’tan şok sözler!Inter Miami - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - HaberlerInter Miami - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler açıklandıKarne günü sivil kıyafetle gidilir mi 2025? - HaberlerKarne günü sivil kıyafetle gidilir mi 2025?
Sonraki Haber Yükleniyor...