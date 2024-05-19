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Bugün 17.30 ile 19.00 arasında 19 Mayıs kutlamalar sebebiyle Çırağan Caddesi ve 3 cadde trafiğe kapalı olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün 17.30 ile 19.00 arasında 19 Mayıs kutlamalar sebebiyle Çırağan Caddesi ve 3 cadde trafiğe kapalı olacak
19 Mayıs, İstanbul, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bugün kapalı olacak bazı caddeleri açıkladı. 19 Mayıs kapsamında dışarıda olacak olan vatandaşlar hangi yollar kapalı, kaçta açılacak gibi sorulara cevap aradı. İşte bugün kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar...

19 Mayıs kutlamaları nedeniyle kapalı olacak olan bazı yollar belirlendi. Belirli saat aralığında kapalı olacak olan yollar duyurulurken vatandaşlar ne zaman açılacak, hangi caddeler kapalı sorularını araştırdı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar bir süreliğine kapandı.

Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi bugün 17.30 ile 19.00 aralığında trafiğe kapanacak.

Bugün 17.30 ile 19.00 arasında 19 Mayıs kutlamalar sebebiyle Çırağan Caddesi ve 3 cadde trafiğe kapalı olacak - 1. Resim

Alternatif olarak kullanılabilecek olan yollar ise şöyle açıklandı:

Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
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