İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
19 Mayıs kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü o güzergahları ve alternatiflerini açıkladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar bugün akşam saatlerinde kısa süreliğine trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
BİR BUÇUK SAAT KAPALI OLACAK
17.30 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olan güzergahlar Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi olarak açıklandı.
Sürücüler için alternatif olarak açıklanan güzergahlar ise Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi oldu.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı