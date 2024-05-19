İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

BİR BUÇUK SAAT KAPALI OLACAK

17.30 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olan güzergahlar Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydan Eski Yıldız Caddesi Kesişimi, Palanga Caddesi ve Muallim Naci Caddesi olarak açıklandı.

Sürücüler için alternatif olarak açıklanan güzergahlar ise Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ile Portakal Yokuşu Caddesi oldu.