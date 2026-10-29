29 Ekim hastane, eczane ve sağlık ocağı çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanacak vatandaşların gündeminde. Polikliniklerin, aile sağlığı merkezlerinin, acil servislerin ve eczanelerin bugün hizmet verip vermediği araştırılıyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sağlık kuruluşlarında resmi tatil düzeni uygulanıyor. Hastane randevusu bulunanlar, aile hekimine gitmek isteyenler ve ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar hangi birimlerin hizmet verdiğini merak ediyor. Acil sağlık hizmetleri ile nöbetçi eczanelerde ise farklı bir çalışma düzeni bulunuyor.

BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu hastanelerinin normal polikliniklerinde rutin hizmet verilmiyor. Bu nedenle planlı muayene, kontrol ve poliklinik işlemleri bugün yapılmayacak. Şehir hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde de normal poliklinik düzeni resmi tatil nedeniyle uygulanmıyor. Özel hastanelerde ise çalışma programı kuruma göre değişebildiği için randevusu bulunanların ilgili hastaneden bilgi alması gerekiyor.

Hastanelerin acil servisleri ise 29 Ekim boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarında vatandaşlar hastanelerin acil servislerine başvurabiliyor. 112 Acil Sağlık hizmetleri de resmi tatilden etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Bugün (29 Ekim) hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı çalışıyor mu?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Aile sağlığı merkezleri veya sağlık ocakları 29 Ekim Perşembe günü resmi tatil nedeniyle kapalı. Bu nedenle aile hekimi muayenesi, rutin kontrol, reçete işlemleri ve planlı sağlık hizmetleri bugün normal mesai kapsamında yapılmıyor. Vatandaşların bu işlemler için resmi tatilin sona ermesini beklemesi gerekiyor.

Aile hekimleri, 30 Ekim Cuma günü normal çalışma düzenine dönecek. Acil bir sağlık sorunu yaşanması halinde aile sağlığı merkezi yerine acil servislerden veya 112 Acil Sağlık hizmetinden yararlanılabilir.

Bugün (29 Ekim) hastaneler, eczaneler, sağlık ocakları açık mı çalışıyor mu?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczanelerde normal mesai düzeni uygulanmıyor. İlaç ihtiyacı bulunan vatandaşlar bugün nöbetçi eczanelerden hizmet alabiliyor. Nöbetçi eczaneler il ve ilçelere göre belirlenen liste doğrultusunda açık kalıyor. Bu nedenle eczaneye gitmeden önce güncel nöbetçi eczane listesinin kontrol edilmesi gerekiyor.

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