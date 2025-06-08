Bugün Bursa hava durumu nasıl? 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, Bursa hava durumu merak ediliyor. 8 Haziran Pazar günü güneşli bir hava beklenirken hafta boyunca sıcaklıklar 30 dereceyi aşarken az bulutlu bir gökyüzü Bursalıları karşılayacak. Bursa hava durumu ve 5 günlük hava tahmini merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 8 Haziran 2025 Pazar günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre Bursa hava durumu belli oldu. Bu hafta planlarını hava durumuna göre yapmak isteyen Bursalılar, 5 günlük hava tahmin raporunu merak ediyor.

BURSA HAVA DURUMU NASIL 8 HAZİRAN PAZAR?

8 Haziran Pazar günü Bursa hava durumu belli oldu. Hava açık ve güneşli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, sabah saatlerinde termometreler 16 derece civarında seyrederken öğle saatlerinde sıcaklık 30 dereceye kadar yükselecek.

Nem oranı yüzde 38 civarında olacak ve rüzgar kuzey-kuzeybatı yönünden 4.17 km/s hızında hafif esintileri hissettirecek. Bursalılar için açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava hakimken öğleden sonra sıcaklığın artmasıyla yaz havası iyice hissedilecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 dereceye gerileyecek ancak hava hala açık ve az bulutlu olmaya devam edecek.

BURSA HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa hava durumu 5 günlük hava tahmini belli oldu.

8 Haziran Pazar günü az bulutlu bir hava ile başlayan hafta, 9 Haziran Pazartesi günü 15-31 derece, 10 Haziran Salı günü 16-34 derece, 11 Haziran Çarşamba günü 16-35 derece ve 12 Haziran Perşembe günü 17-33 derece ile devam edecek.