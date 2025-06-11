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Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolseverler maçları günlük olarak yakından takip ediyor. takip ediyor. Hazırlık maçları ve Dünya Kupası 2026 elemelerinin oynandığı 11 Haziran bugünkü maç takvimi araştırılıyor.

Bugün hangi maçlar var 11 Haziran günü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası 2026 elemeleri ve hazırlık maçları oynanacak 11 Haziran bugünkü maç takvimi, saati ve yayın yerleri merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 11 HAZİRAN?

2026 Dünya Kupası Eleme

01:00 - Haiti - Curaçao 

01:00 - Saint Lucia - Barbados 

02:00 - Jamaika - Guatemala

02:00 - Dominik Cumhuriyeti - Dominika 

03:00 - Panama - Nikaragua

03:00 - Guyana - Montserrat

04:00 - El Salvador - Suriname 

04:00 - Kosta Rika - Trinidad Tobago 

04:00 - Porto Riko - Saint Vincent ve Grenadinler

05:00 - Honduras - Antigua ve Barbuda

Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi - 1. Resim

Hazırlık Maçı

03:10 - ABD - İsviçre 

04:00 - Meksika - Türkiye 

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası

19:00 - Slovakya - İspanya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)

22:00 - İtalya - Romanya 

22:00 - Polonya - Gürcistan 

22:00 - Portekiz - Fransa 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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