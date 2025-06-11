Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi
Futbolseverler maçları günlük olarak yakından takip ediyor. takip ediyor. Hazırlık maçları ve Dünya Kupası 2026 elemelerinin oynandığı 11 Haziran bugünkü maç takvimi araştırılıyor.
Bugün hangi maçlar var 11 Haziran günü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası 2026 elemeleri ve hazırlık maçları oynanacak 11 Haziran bugünkü maç takvimi, saati ve yayın yerleri merak ediliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 11 HAZİRAN?
2026 Dünya Kupası Eleme
01:00 - Haiti - Curaçao
01:00 - Saint Lucia - Barbados
02:00 - Jamaika - Guatemala
02:00 - Dominik Cumhuriyeti - Dominika
03:00 - Panama - Nikaragua
03:00 - Guyana - Montserrat
04:00 - El Salvador - Suriname
04:00 - Kosta Rika - Trinidad Tobago
04:00 - Porto Riko - Saint Vincent ve Grenadinler
05:00 - Honduras - Antigua ve Barbuda
Hazırlık Maçı
03:10 - ABD - İsviçre
04:00 - Meksika - Türkiye
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası
19:00 - Slovakya - İspanya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası)
22:00 - İtalya - Romanya
22:00 - Polonya - Gürcistan
22:00 - Portekiz - Fransa