Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran bugünkü maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 10:25 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:26 - Güncelleme:

Futbolseverler maçları günlük olarak yakından takip ediyor. takip ediyor. Hazırlık maçları ve Dünya Kupası 2026 elemelerinin oynandığı 11 Haziran bugünkü maç takvimi araştırılıyor.

Bugün hangi maçlar var 11 Haziran günü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Dünya Kupası 2026 elemeleri ve hazırlık maçları oynanacak 11 Haziran bugünkü maç takvimi, saati ve yayın yerleri merak ediliyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 11 HAZİRAN? 2026 Dünya Kupası Eleme 01:00 - Haiti - Curaçao 01:00 - Saint Lucia - Barbados 02:00 - Jamaika - Guatemala 02:00 - Dominik Cumhuriyeti - Dominika 03:00 - Panama - Nikaragua 03:00 - Guyana - Montserrat 04:00 - El Salvador - Suriname 04:00 - Kosta Rika - Trinidad Tobago 04:00 - Porto Riko - Saint Vincent ve Grenadinler 05:00 - Honduras - Antigua ve Barbuda Hazırlık Maçı 03:10 - ABD - İsviçre 04:00 - Meksika - Türkiye UEFA U21 Avrupa Şampiyonası 19:00 - Slovakya - İspanya (UEFA U21 Avrupa Şampiyonası) 22:00 - İtalya - Romanya 22:00 - Polonya - Gürcistan 22:00 - Portekiz - Fransa İlgili Haber Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan