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Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Kuzey Carolina’daki Kenan Stadyumu’nda oynanan mücadelede Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı merak ediliyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD’de sürdürdüğü kampın ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaştı. 11 Haziran 2025 tarihinde, TSİ 04.00’te başlayan maçın ardından Türkiye Meksika maçı kaç kaç bitti merak ediliyor.

TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Kuzey Carolina’daki Kenan Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, iki takımın da sert ve tempolu mücadelesine sahne oldu.

İlk yarıda Meksika’nın 45. dakikada bulduğu gol maçın sonucunu belirledi. Maçın son anlarında sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyun birkaç kez dururken, Türkiye’nin gol arayışları sonuçsuz kaldı.

TÜRKİYE MEKSİKA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Meksika’nın galibiyet golü, 45. dakikada sol kanattan kullanılan bir taç atışının ardından gelişen atakta Pineda’dan geldi. Türkiye, bu gole karşılık veremedi. Maç, 1-0 Meksika lehine sonuçlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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