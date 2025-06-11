Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark!

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’nin ardından Meksika ile bu gece karşı karşııya gelecek. Meksika ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçının saatinin gece olması ise futbolseverleri şaşırttı. Karşılaşma, Türkiye saatiyle gece 04.00’te başlayacak.

Meksika ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde yapılan hazırlık kampı kapsamında ABD’de bulunan milliler, kampın ikinci ve son maçında bu gece Meksika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle gece yarısı oynanacak olan karşılaşma, “Milli maç neden gece oynanıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEDEN GECE OYNANIYOR?

Türkiye-Meksika maçının gece saatlerine denk gelmesinin temel nedeni, iki ülke arasındaki zaman farkından kaynaklanıyor. Türkiye ile Meksika arasında tam 9 saatlik fark bulunuyor. Meksika’da saat 19.00’da oynanacak bir maç, Türkiye’de saat 04.00’e tekabül ediyor. Bu nedenle maç, Türkiye’de sabaha karşı oynanmış olacak.

Organizasyonun Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill şehrinde, Kenan Memorial Stadyumu’nda düzenlenmesi ve yerel seyirciye uygun saat seçilmesi, maç saatinin Türkiye’de geceye sarkmasına neden oldu. Maçın Meksika saatiyle akşam saatlerinde olması, Türkiye’deki futbolseverler için ekran başına geçiş saatini geceye kaydırdı.

MEKSİKA TÜRKİYE SAAT FARKI KAÇ?

Meksika ile Türkiye arasındaki saat farkı 9 saat. Yani Meksika’da akşam saat 19.00 olduğunda Türkiye’de saat 04.00 oluyor. Bu da maçın Türkiye’de sabaha karşı oynanacağı anlamına geliyor.

Türkiye saatiyle 11 Haziran Çarşamba günü sabah 04.00’te başlayacak olan karşılaşma, futbolseverler için zorlu bir saatte ekranlara gelecek. Maç için geri sayım devam ederken, maç saatine rağmen Türk futbolseverlerin yüksek bir ilgi göstermesi bekleniyor.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI BU GECE Mİ?

Meksika ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın karşılaşacağı maç, 10 Haziran Salı gününü 11 Haziran Çarşamba’ya bağlayan gece saat 04.00’te başlayacak. Bu tarih ve saat, Türkiye için sabaha karşı anlamına gelirken, Meksika’da ise maç akşam 19.00’da oynanmış olacak.

Ay-yıldızlı ekip için 2026 Dünya Kupası yolunda ciddi bir prova olacak olan karşılaşmada, teknik direktör Vincenzo Montella’nın yeni oyuncu tercihleri de dikkatle izlenecek. Türkiye, geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup ederek moralli bir şekilde Meksika karşısına çıkıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Meksika mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Chapel Hill şehrindeki Kenan Memorial Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Moeth Gaymes’in yöneteceği açıklandı. Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11’leri ve teknik kadro tercihleri, gece saatlerinde netlik kazanacak.