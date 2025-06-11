Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark!

Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı’nın ABD’nin ardından Meksika ile bu gece karşı karşııya gelecek. Meksika ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçının saatinin gece olması ise futbolseverleri şaşırttı. Karşılaşma, Türkiye saatiyle gece 04.00’te başlayacak.

Meksika ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak hazırlık maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri öncesinde yapılan hazırlık kampı kapsamında ABD’de bulunan milliler, kampın ikinci ve son maçında bu gece Meksika ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle gece yarısı oynanacak olan karşılaşma, “Milli maç neden gece oynanıyor?” sorularını beraberinde getirdi.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEDEN GECE OYNANIYOR?

Türkiye-Meksika maçının gece saatlerine denk gelmesinin temel nedeni, iki ülke arasındaki zaman farkından kaynaklanıyor. Türkiye ile Meksika arasında tam 9 saatlik fark bulunuyor. Meksika’da saat 19.00’da oynanacak bir maç, Türkiye’de saat 04.00’e tekabül ediyor. Bu nedenle maç, Türkiye’de sabaha karşı oynanmış olacak.

Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark! - 1. Resim

Organizasyonun Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill şehrinde, Kenan Memorial Stadyumu’nda düzenlenmesi ve yerel seyirciye uygun saat seçilmesi, maç saatinin Türkiye’de geceye sarkmasına neden oldu. Maçın Meksika saatiyle akşam saatlerinde olması, Türkiye’deki futbolseverler için ekran başına geçiş saatini geceye kaydırdı.

MEKSİKA TÜRKİYE SAAT FARKI KAÇ?

Meksika ile Türkiye arasındaki saat farkı 9 saat. Yani Meksika’da akşam saat 19.00 olduğunda Türkiye’de saat 04.00 oluyor. Bu da maçın Türkiye’de sabaha karşı oynanacağı anlamına geliyor.

Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark! - 2. Resim

Türkiye saatiyle 11 Haziran Çarşamba günü sabah 04.00’te başlayacak olan karşılaşma, futbolseverler için zorlu bir saatte ekranlara gelecek. Maç için geri sayım devam ederken, maç saatine rağmen Türk futbolseverlerin yüksek bir ilgi göstermesi bekleniyor.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI BU GECE Mİ?

Meksika ile Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın karşılaşacağı maç, 10 Haziran Salı gününü 11 Haziran Çarşamba’ya bağlayan gece saat 04.00’te başlayacak. Bu tarih ve saat, Türkiye için sabaha karşı anlamına gelirken, Meksika’da ise maç akşam 19.00’da oynanmış olacak.

Milli maç neden gece oynanacak? Türkiye-Meksika maçında 9 saatlik fark! - 3. Resim

Ay-yıldızlı ekip için 2026 Dünya Kupası yolunda ciddi bir prova olacak olan karşılaşmada, teknik direktör Vincenzo Montella’nın yeni oyuncu tercihleri de dikkatle izlenecek. Türkiye, geçtiğimiz günlerde oynadığı hazırlık maçında ABD’yi 2-1 mağlup ederek moralli bir şekilde Meksika karşısına çıkıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Meksika mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Chapel Hill şehrindeki Kenan Memorial Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Moeth Gaymes’in yöneteceği açıklandı. Maç öncesinde her iki takımın da ilk 11’leri ve teknik kadro tercihleri, gece saatlerinde netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çocuklarına bir lokma ekmek arıyorlardı! Yardım bekleyen sivillerin üstüne ateş açıldı, 62 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın mı, döviz mi? İslam Memiş'ten kritik uyarı! - HaberlerAltın mı, döviz mi? İslam Memiş'ten kritik uyarı!YKS giriş belgeleri açıklandı mı? SON DAKİKA ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama - HaberlerYKS giriş belgeleri açıklandı mı? SON DAKİKA ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulamaCoca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar! - HaberlerCoca-Cola firmasına neden soruşturma başlatıldı? Rekabet Kurulu’ndan şok eden karar!ChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu! - HaberlerChatGPT düzeldi mi? ChatGPT erişim sorunu!2025 DGS geç başvuruları ne zaman? Takvim belli oldu! - Haberler2025 DGS geç başvuruları ne zaman? Takvim belli oldu!Devamsızlık dilekçesi nedir, nasıl yazılır? 2025 Devamsızlık dilekçesi - HaberlerDevamsızlık dilekçesi nedir, nasıl yazılır? 2025 Devamsızlık dilekçesi
Sonraki Haber Yükleniyor...