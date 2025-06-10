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Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11&#039;ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak
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A Milli Futbol Takımı 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ABD kampının ikinci ve son hazırlık karşılaşmasında güçlü rakibi Meksika ile karşı karşıya gelecek.

MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

MEKSİKA: Rangel, Araujo, Vasquez, Reyes, Gallardo, Alvarez, Lira, Ruiz, Mora, Quinones, Gimenez
TÜRKİYE: Muhammed, Mert, Çağlar, Yusuf, Mustafa, Demir Ege, İsmail, Orkun, Arda, Oğuz, Kenan

Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak - 1. Resim

TÜRKİYE - MEKSİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Meksika arasında oynanacak hazırlık karşılaşması 11 Haziran 2025 Çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece oynanacak. Türkiye saati ile gece 04.00’te başlayacak mücadele, Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma hem milli takımın kamp performansının son değerlendirmesi olacak hem de 2026 Dünya Kupası öncesi önemli bir prova niteliği taşıyacak.

Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak - 2. Resim

MİLLİLERDEN TARİHİ SINAV: 641. MAÇA ÇIKIYORUZ

A Milli Takım kuruluşundan bu yana 102 yılı geride bırakırken Meksika karşısında 641. mücadelesine çıkacak. Bu süreçte 354’ü resmi, 286’sı özel olmak üzere toplam 640 maç oynayan ay-yıldızlılar, biri hükmen olmak üzere 251 kez sahadan galip ayrıldı.

150 maçta beraberlik yaşayan milliler 239 kez de rakiplerine mağlup oldu. ABD kampındaki ilk sınavında ev sahibi ülkeyi 2-1'lik skorla geçen Türkiye, Meksika karşısında da galip gelerek kampı kayıpsız tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak - 3. Resim

ABD KAMPI TAMAMLANIYOR, GÖZLER MEKSİKA MAÇINDA

ABD’de yapılan kamp süresince teknik direktör Vincenzo Montella'nın takımı yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Fiziksel ve taktik antrenmanlara odaklanan milliler, ilk sınavda gösterdikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Meksika karşılaşması kampın kapanış maçı olacak ve milli takım maçın hemen ardından yurda dönüş yapacak.

Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak - 4. Resim

KARŞILAŞMAYI MOETH GAYMES YÖNETECEK

Chapel Hill’de oynanacak Türkiye - Meksika maçı için düdük Karayipler’den gelecek. St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonu'ndan Moeth Gaymes, Türkiye-Meksika karşılaşmasının hakemi olarak görev yapacak. Yardımcılıklarını Denroy Barker ve ABD Futbol Federasyonu’ndan Ryan Graves üstlenecek. Dördüncü hakem ise Kosta Rika’dan Brayan Cruz olacak.

Türkiye - Meksika maçı muhtemel ilk 11'ler belli oldu! Milli maç heyecanı bu gece başlayacak - 5. Resim

KUTUCU’NUN DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Milli takımda gözler bir yandan da Ahmed Kutucu’nun sağlık durumunda. ABD ile oynanan ilk hazırlık karşılaşması öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalan futbolcunun, Meksika maçına yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Tedavi süreci devam eden genç oyuncu, teknik heyetin son değerlendirmesi sonrası kadroya dahil edilebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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