Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos maç takvimi

Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos maç takvimi
Futbol, Trendyol Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Maçlar, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Ağustos 2025 Pazar günü futbolseverler için dolu dolu geçiyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve İngiltere Premier Ligi’nde 31 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak maç takvimi belli oldu.

2025-2026 futbol sezonu tüm hızıyla devam ederken 31 Ağustos Pazar günü maç takvimi Trendyol Süper Lig ve 1. Lig’de kritik mücadeleler sahne alacak. Ayrıca İngiltere Premier Ligi’nde oynanacak maçlarla birlikte futbol tutkunları için dopdolu bir gün yaşanacak. İşte bu akşamın maç takvimi!

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? (31 AĞUSTOS)

Trendyol Süper Lig – 31 Ağustos 2025

19:00 - Rams Başakşehir - ikas Eyüpspor (beIN Sports 2)

19:00 - Gençlerbirliği - Fenerbahçe (beIN Sports)

21:30 -  Alanyaspor - Beşiktaş (beIN Sports 2 – beIN Sports)

21:30 - Trabzonspor - Samsunspor (beIN Sports)

Bugün hangi maçlar var? 31 Ağustos maç takvimi - 1. Resim

Trendyol 1. Lig – 31 Ağustos 2025

16:30 - Ankara Keçiörengücü - Çorum FK (beIN Sports 2, TRT Spor)

19:00 - Pendikspor - Sivasspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

21:30 - Adana Demirspor - Amedspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

21:30 - Serik Spor - Sipay Bodrum FK (TRT Spor, beIN Sports Max 2)

İngiltere Premier Ligi - 31 Ağustos 2025

16:00 - Nottingham Forest vs West Ham United (beIN Sports 5)

16:00 - Brighton - Manchester City (beIN Sports 3)

