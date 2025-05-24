Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Mayıs maç takvimi

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Mayıs maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Mayıs maç takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverler Süper Lig, La Liga, İngiltere Şampiyonluk Ligi ve Avrupa'dan pek çok maçı araştırıyor. 24 Mayıs günün maçları, saati ve yayın yerleri belli oldu.

Bugün hangi maçlar var 24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig ve Avrupa'da oynanacak 24 Mayıs bugünkü maç takvimi, saati ve yayın yerleri merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 24 MAYIS?

Süper Lig:

16.00 Eyüpspor - Antalyaspor - Bein Sports 1 

19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa - Bein Sports 2

19.00 Göztepe - Galatasaray - Bein Sports 1

La Liga:

17.15 Real Madrid Real Sociedad - S Sport, S Sport+

19.30 Leganes-Real Valladolid - S Sport, S Sport+

19.30 Espenyol - Las Palmas - S Sport, S Sport+

İngiltere Şampiyonluk Ligi

 17.00 - Sheffield United-Sunderland

İtalya Serie A:

19.00 Bologna - Genoa  S Sport, S Sport+, Tivibu Spor

21.45 Milan-Monza   S Sport, S Sport+

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Performansı parmak ısırtıyor! Uğurcan Çakır en parlak döneminde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 102.bölüm - HaberlerKızılcık Şerbeti Işıl öldü mü, ölecek mi? Kızılcık Şerbeti 102.bölümGassal nereden izlenir? Gassal 2. sezon tüm bölümleri izle yayında! - HaberlerGassal nereden izlenir? Gassal 2. sezon tüm bölümleri izle yayında!Kızılcık Şerbeti 103.bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Mustafa damga vurdu - HaberlerKızılcık Şerbeti 103.bölümde neler olacak? Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaline Mustafa damga vurduSon dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 2025 - HaberlerSon dakika deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler listesi 24 Mayıs 202524 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak? - Haberler24 Mayıs İstanbul’da dev elektrik kesintisi! İstanbul'un hangi ilçelerinde kesinti olacak?Eskişehir elektrik kesintisi! OEADAŞ açıkladı, o bölgelerde elektrikler kesilecek... - HaberlerEskişehir elektrik kesintisi! OEADAŞ açıkladı, o bölgelerde elektrikler kesilecek...
Sonraki Haber Yükleniyor...