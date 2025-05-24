Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 24 Mayıs maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Mayıs 2025 08:54 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 08:54 - Güncelleme:

24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverler Süper Lig, La Liga, İngiltere Şampiyonluk Ligi ve Avrupa'dan pek çok maçı araştırıyor. 24 Mayıs günün maçları, saati ve yayın yerleri belli oldu.

Bugün hangi maçlar var 24 Mayıs Cumartesi günü futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig ve Avrupa'da oynanacak 24 Mayıs bugünkü maç takvimi, saati ve yayın yerleri merak ediliyor. BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 24 MAYIS? Süper Lig: 16.00 Eyüpspor - Antalyaspor - Bein Sports 1 19.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa - Bein Sports 2 19.00 Göztepe - Galatasaray - Bein Sports 1 La Liga: 17.15 Real Madrid Real Sociedad - S Sport, S Sport+ 19.30 Leganes-Real Valladolid - S Sport, S Sport+ 19.30 Espenyol - Las Palmas - S Sport, S Sport+ İngiltere Şampiyonluk Ligi 17.00 - Sheffield United-Sunderland İtalya Serie A: 19.00 Bologna - Genoa S Sport, S Sport+, Tivibu Spor 21.45 Milan-Monza S Sport, S Sport+ İlgili Haber Galatasaray Göztepe maçı hakemi Batuhan Kolak kimdir? Batuhan Kolak istatistikleri ve hakem karnesi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan