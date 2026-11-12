İstanbul hava durumu 12 Kasım 2026 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yayımlanan tahminlerle gündeme geldi. Kentte hafta sonuna doğru değişmesi beklenen hava koşulları nedeniyle sıcaklık değerleri, yağış ihtimali ve rüzgarın hızı yakından takip ediliyor. Özellikle kuvvetli lodos uyarısının ardından İstanbul'da yağmurun ne zaman başlayacağı ve hafta sonu havanın nasıl olacağı araştırılıyor.

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İstanbul'da 12 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İl genelinde etkisini artırması beklenen lodos nedeniyle hafta sonu hava durumuna ilişkin uyarılar yapıldı. Meteoroloji ve AKOM'un son tahminlerinde yağışın başlayacağı gün, rüzgarın şiddeti ve sıcaklıklarda beklenen değişimlere yer verildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük tahminine göre kentte en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık ise 21 derece olacak. Sabah saat 06.00 ile 09.00 arasında sıcaklığın 18 derece, 09.00 ile 12.00 arasında 19 derece olması bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklığın 21 dereceye kadar yükselmesi, öğleden sonra ise 20 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklığın 19 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor. Nem oranı gün içerisinde yüzde 75 ile 80 arasında değişirken rüzgar hızının saatte 26 ila 31 kilometre arasında olması bekleniyor.

Bugün İstanbul’da hava durumu nasıl, yağmur var mı? (12 Kasım 2026)

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 12 Kasım 2026 Perşembe günü yağmur beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik tahminlerinde gün boyunca bulutlu hava öngörülürken yağışlı hava simgesi bulunmuyor. Günün büyük bölümünde bulutlu hava etkili olurken hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul’da hava durumu nasıl, yağmur var mı? (12 Kasım 2026)

İstanbul'da yağışlı havanın 14 Kasım Cumartesi günü etkili olması bekleniyor. AKOM'un tahminine göre kent genelinde gök gürültülü sağanak görülecek ve metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında yağış düşebilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün beş günlük tahmininde de cumartesi günü gök gürültülü sağanak yer alırken sıcaklığın 17 ile 20 derece arasında değişeceği belirtiliyor. Pazar günü ise sıcaklıklarda belirgin düşüş yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 15 Kasım Pazar günü en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Aynı gün hafif yağmur ihtimali bulunurken 16 Kasım Pazartesi günü sıcaklıkların 11 ile 16 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.

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