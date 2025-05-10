Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2025 16:23 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 16:23 - Güncelleme:

9 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün megakentte sıcaklıklar 13 dereceye kadar düştü. Mayıs ayının ikinci haftasının sonlarına doğru sağanak yağışlar yeniden kendini göstermeye başladı.

Son dakika hava durumu tahminlerine göre, hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyir izleyen hava sıcaklıkları bugün yerini sağanak yağışa bıraktı. BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI? Bugün sıcaklıklar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mayıs (Bugün) 2025 Cumartesi günü günlük havanın tahminini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları en yüksek 16 dereceye ulaşırken sağanak yağışlarla beraber 13 dereceye kadar düşecektir. YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? 11 Mayıs 2025 Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bilgisi verildi. Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 13 derece civarında seyrederken sıcaklıkların pazar günü yer yer 20 derecenin altına ineceği tahmin edilmektedir. Ancak sıcaklıkların hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artması bekleniyor. İlgili Haber İstanbul'da yarın hava nasıl olacak? 8 Mayıs 2025 MGM hava durumu raporunu paylaştı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin