Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün İstanbul&#039;da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

9 Mayıs 2025 Cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün megakentte sıcaklıklar 13 dereceye kadar düştü. Mayıs ayının ikinci haftasının sonlarına doğru sağanak yağışlar yeniden kendini göstermeye başladı.

Son dakika hava durumu tahminlerine göre, hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde seyir izleyen hava sıcaklıkları bugün yerini sağanak yağışa bıraktı.

 

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı - 1. Resim

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün sıcaklıklar azalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mayıs (Bugün) 2025 Cumartesi günü günlük havanın tahminini açıkladı. 

Son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları en yüksek 16 dereceye ulaşırken sağanak yağışlarla beraber 13 dereceye kadar düşecektir.

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? Sıcaklıklar düşmeye başladı - 2. Resim

YARIN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

11 Mayıs 2025 Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını bilgisi verildi.

Hava sıcaklığının İstanbul'da şu anda 13 derece civarında seyrederken sıcaklıkların pazar günü yer yer 20 derecenin altına ineceği tahmin edilmektedir. Ancak sıcaklıkların hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artması bekleniyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararıHaramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı! - HaberlerEyüpspor Kasımpa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı!İlk 11'ler belli oldu: Konyaspor Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?  - Haberlerİlk 11'ler belli oldu: Konyaspor Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? O Ses Türkiye finali bu akşam mı, ne zaman? 2025 O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacak - HaberlerO Ses Türkiye finali bu akşam mı, ne zaman? 2025 O Ses Türkiye şampiyonu canlı yayında belli olacakSermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylar - HaberlerSermaye Piyasası Kurulu 35 memur alımı: SPK memur alımı başvuru şartları, başvuru noktası, kadro dağılımı ve detaylarErwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi oldu - HaberlerErwin Blank kimdir, hangi ülkeden, nereli? Trabzonspor Galatasaray maçı VAR hakemi olduTRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları - HaberlerTRT Spor nasıl izlenir, kaçıncı kanalda? TRT Spor yayın akışı 10 Mayıs ve uydu frekansları
Sonraki Haber Yükleniyor...