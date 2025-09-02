Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman, hangi gün? 2025 Kandil tarihleri

Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman, hangi gün merak ediliyor. İslam dünyasında manevi değerlerin en yoğun yaşandığı özel günlerden biri olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişini anmak için idrak ediliyor.

Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman, hangi gün sorularının cevapları araştırılıyor. 2025 yılında Mevlid Kandili, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilecek.

BUGÜN KANDİL Mİ?

2 Eylül 2025 bugün kandil değil. Vatandaşlar yarın idrak edilecek mübarek Mevlid Kandili'nin tarihini merak ediyor.

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

En yakın kandil yarın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili olacak. Müslüman alemi bu mübarek ve kutlu geceyi dualarla ve ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor.

KANDİL HANGİ GÜN?

Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 12’nci gecesine denk gelen mübarek gün, İslam dünyasında büyük bir huşu içinde karşılanacak.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak ve 4 Eylül Perşembe sabahına kadar sürecek.

2025 KANDİL GÜNLERİ VE MÜBAREK GECELER

Regaib Kandili: 02-03 Ocak 2025 (Perşembe-Cuma)

Mirac Kandili: 26-27 Ocak 2025 (Pazar-Pazartesi)

Berat Kandili: 13-14 Şubat 2025 (Perşembe-Cuma)

Kadir Gecesi: 26-27 Mart 2025 (Çarşamba-Perşembe)

Mevlid Kandili: 03-04 Eylül 2025 (Çarşamba-Perşembe)

Regaib Kandili: 25-26 Aralık 2025 (Perşembe-Cuma)

