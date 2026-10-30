Bugün okullar tatil mi sorusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından öğrencilerin ve velilerin gündemine geldi. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayan resmi tatilin ardından 30 Ekim Cuma günü için alınan kararlar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) eğitim öğretim takvimi ve resmi açıklamaları doğrultusunda okullardaki son durum merak ediliyor.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesiyle birlikte 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, bayram tatilinin hafta sonuyla birleştirilip birleştirilmediğini öğrenmek istiyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde eğitim öğretime ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

30 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil değil. Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde 30 Ekim için ayrı bir tatil günü bulunmuyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil, 29 Ekim Perşembe gününün sona ermesiyle tamamlandı. 30 Ekim Cuma gününün ülke genelinde tatil ilan edildiğine ilişkin resmi bir karar da açıklanmadı. Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki resmi ve özel okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürdürülecek.

Bugün okullar tatil mi, 30 Ekim Cuma ders var mı?

30 EKİM CUMA GÜNÜ DERS VAR MI?

30 Ekim Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler normal programına göre işlenecek. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen bir buçuk günlük resmi tatilin ardından eğitim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

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