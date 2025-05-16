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Bugün Süper Lig maçı var mı? 16 Mayıs Süper Lig maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün Süper Lig maçı var mı? 16 Mayıs Süper Lig maç takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son haftalarına girerken futbolseverler 16 Mayıs Cuma günü Süper Lig maçı olup olmadığını merak ediyor. 36. hafta maçlarının oynanacağı kritik haftada Süper Lig şampiyonunun da kesinleşmesi bekleniyor. Gözler Galatasaray Kayserispor maçında olacak.

36. hafta maçlarının oynanacağı kritik haftada Süper Lig şampiyonunun da kesinleşmesi bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü yani bugün Süper Lig maçı var mı TFF'nin açıkladığı maç takvimine göre araştırılıyor. 

BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI? 

Süper Lig 36. hafta maçları 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bugün Süper Lig maçı oynanmayacak. 

17 Mayıs Cumartesi günü Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor mücadelesi 19.00'de oynanacak. 

18 Mayıs'ta ise tüm karşılaşmalar aynı saatte 19.00'da oynanacak. 

Bugün Süper Lig maçı var mı? 16 Mayıs Süper Lig maç takvimi - 1. Resim

Samsunspor- Sivasspor,  Antalyaspor-Gaziantep FK, Çaykur Rizespor-Göztepe, Kasımpaşa-RAMS Başakşehir,  Bodrum FK-Trabzonspor, Galatasaray-Bellona Kayserispor,  Fenerbahçe-ikas Eyüpspor ve  Alanyaspor-Beşiktaş maçları oynanacak. 

16 MAYIS CUMA SÜPER LİG MAÇI OYNANACAK MI?

Süper Lig maçları genel olarak Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri oynanıyor. Ancak maç takviminin 17-18 Mayıs tarihlerini kapsaması 16 Mayıs Cuma süper lig maçı oynanacak mı sorusunu akıllara getirdi. TFF'nin açıkladığı 36. hafta maç takvimine göre 16 Mayıs Cuma süper lig maçı oynanmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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