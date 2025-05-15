Süper Lig'de 36'ncı hafta hakemleri açıklandı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
TFF, Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki maçlarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 36'ncı haftasında maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.
İşte maçlar ve hakemler...
17 MAYIS CUMARTESİ
19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay
18 MAYIS PAZAR
19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler
19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu
19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır
19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz