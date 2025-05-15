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Süper Lig'de 36'ncı hafta hakemleri açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Süper Lig&#039;de 36&#039;ncı hafta hakemleri açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

TFF, Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki maçlarda düdük çalacak olan hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 36'ncı haftasında maçları yönetecek olan hakemleri duyurdu.
 
İşte maçlar ve hakemler...

17 MAYIS CUMARTESİ

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

18 MAYIS PAZAR

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

Kaynak: Anadolu Ajansı

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