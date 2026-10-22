22 Ekim Perşembe günü hava durumuna ilişkin tahminler belli oldu. Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak merak edilirken günün hava durumu verileri MGM tarafından duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) değerlendirmelerine göre Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü beklenirken, Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülecek.

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Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak sorusu gündemde yerini aldı. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olurken, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilecek. İşte, 22 Ekim hava durumu ve yağış beklenen bölgeler...

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 22 Ekim Perşembe günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Marmara'nın batısı, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da ise genel olarak yağışsız bir hava tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

22 EKİM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak? 22 Ekim hava durumu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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