Bugünkü maç programı 29 Ekim! Kimin maçı var, hangi kanalda?
29 Ekim maç programı, günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların saatleri ile yayın kanalları araştırılıyor.
29 Ekim Perşembe günü futbol programında Türkiye ve Avrupa'dan birçok karşılaşma yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu bugün oynanacak dört maçla devam ederken İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadeleler oynanacak. Günün maçları arasında Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Juventus, Barcelona, Manchester City ve Newcastle gibi takımlar bulunuyor.
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EKİM
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu
13.30 Bitlis 1916 FK Kayserispor: A Spor
15.30 Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor: A Spor
18.00 Kasımpaşa Çorluspor 1947: A Spor
20.30 Eskişehirspor Iğdır FK: A Spor
İtalya Serie A
20.30 Frosinone Lecce: S Sport 2 ve S Sport Plus
22.45 Fiorentina Atalanta: S Sport 2 ve S Sport Plus
İngiltere Lig Kupası
22.45 Everton Newcastle: S Sport ve S Sport Plus
Brezilya Serie A
01.30 Santos Palmeiras: Spor Smart
01.30 Fluminense Internacional: Spor Smart 2
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20.45 Austria Vienna Juventus: Disney+
20.45 Paris FC Hacken: Disney+
23.00 Koge Barcelona: Disney+
23.00 Manchester City PSG: Disney+
Suudi Arabistan Pro Lig
21.00 Al Nassr Al Kholood: S Sport Plus