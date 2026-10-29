Bugünkü maç programı 29 Ekim! Kimin maçı var, hangi kanalda?

29 Ekim maç programı, günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların saatleri ile yayın kanalları araştırılıyor.

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29 Ekim Perşembe günü futbol programında Türkiye ve Avrupa'dan birçok karşılaşma yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu bugün oynanacak dört maçla devam ederken İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadeleler oynanacak. Günün maçları arasında Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Juventus, Barcelona, Manchester City ve Newcastle gibi takımlar bulunuyor.

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EKİM

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu

13.30 Bitlis 1916 FK Kayserispor: A Spor

15.30 Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor: A Spor

18.00 Kasımpaşa Çorluspor 1947: A Spor

20.30 Eskişehirspor Iğdır FK: A Spor

İtalya Serie A

20.30 Frosinone Lecce: S Sport 2 ve S Sport Plus

22.45 Fiorentina Atalanta: S Sport 2 ve S Sport Plus

İngiltere Lig Kupası

22.45 Everton Newcastle: S Sport ve S Sport Plus

Brezilya Serie A

01.30 Santos Palmeiras: Spor Smart

01.30 Fluminense Internacional: Spor Smart 2

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20.45 Austria Vienna Juventus: Disney+

20.45 Paris FC Hacken: Disney+

23.00 Koge Barcelona: Disney+

23.00 Manchester City PSG: Disney+

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 Al Nassr Al Kholood: S Sport Plus

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