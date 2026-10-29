Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Bugünkü maç programı 29 Ekim! Kimin maçı var, hangi kanalda?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bugünkü maç programı 29 Ekim! Kimin maçı var, hangi kanalda?
Başlık ResmiBugünkü maç programı 29 Ekim! Kimin maçı var, hangi kanalda?

29 Ekim maç programı, günün karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde. Ziraat Türkiye Kupası, Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçların saatleri ile yayın kanalları araştırılıyor.

Kaydet
|
İrem Özcan
İREM ÖZCAN

29 Ekim Perşembe günü futbol programında Türkiye ve Avrupa'dan birçok karşılaşma yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu bugün oynanacak dört maçla devam ederken İtalya Serie A, İngiltere Lig Kupası ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde de mücadeleler oynanacak. Günün maçları arasında Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Eskişehirspor, Juventus, Barcelona, Manchester City ve Newcastle gibi takımlar bulunuyor.

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 29 EKİM

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu

13.30 Bitlis 1916 FK Kayserispor: A Spor

15.30 Gençlerbirliği Karaköprü Belediyespor: A Spor

18.00 Kasımpaşa Çorluspor 1947: A Spor

20.30 Eskişehirspor Iğdır FK: A Spor

İtalya Serie A

20.30 Frosinone Lecce: S Sport 2 ve S Sport Plus

22.45 Fiorentina Atalanta: S Sport 2 ve S Sport Plus

İngiltere Lig Kupası

22.45 Everton Newcastle: S Sport ve S Sport Plus

Brezilya Serie A

01.30 Santos Palmeiras: Spor Smart

01.30 Fluminense Internacional: Spor Smart 2

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

20.45 Austria Vienna Juventus: Disney+

20.45 Paris FC Hacken: Disney+

23.00 Koge Barcelona: Disney+

23.00 Manchester City PSG: Disney+

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 Al Nassr Al Kholood: S Sport Plus

İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe
SPOR
Fenerbahçe'de beklenen ayrılığın perde arkası: İstifa etmedi, ettirildi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.