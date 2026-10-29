Fenerbahçe'de beklenen ayrılığın perde arkası: İstifa etmedi, ettirildi

Derbiden sonra üzgün ama kendinden emin bir duruşla görevinin başında olan İsmail Hoca, bizzat başkanın talebiyle istifa kararı aldı. Aziz Yıldırım, "Ben göndermem." sözünde durmuş oldu.

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Herodot'un Lidya Kralı Kroisos'a atfettiği "Barışta oğullar babalarını gömer, savaşta babalar oğullarını" sözü Fenerbahçe'de bir kez daha hayat buldu. Aziz Yıldırım, "oğlum" diyerek göreve getirdiği, Roma maçı sonrası istifasını aynı tavırla geri aldırdığı, çok değil, derbiden sadece iki gün önce Divan Kurulunda "Ben göndermem" dediği İsmail Kartal'ın ipini çekti.

ÜZERİNE TOPRAK ATTI

Yıldırım, "Biz mezara birlikte gireceğiz" vurgusu yaptığı Kartal'ı yeni bir hocayla yola devam etmek için mezara koyup üstüne toprak atmaktan çekinmedi. Ama bunu da kendi duruşundan ödün vermeden, ihaleyi hocanın üzerine bırakarak yaptı.

İSTEKSİZ AMA ÇARESİZ

Galatasaray karşısında skor olarak kaybeden, oyun olarak rezil olan İsmail Kartal, maçın ardından sarı lacivertli camia sinir krizleri geçirirken, "Derbi kazanmadan da şampiyon olunuyor." diyecek kadar işine bağlıydı!

Aynı İsmail Kartal sabah da görevinin başında idmana çıkmıştı. Ama Aziz Başkan, Cihan Kamer'le yaptığı toplantıda Kartal'ın kalemini kırdı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e, "Git söyle istifa etsin" talimatını iletti. Çetin'in Samandıra'daki tebliğin sonrası arkasındaki dağ eriyen Kartal çaresizce ve bu defa gerçekten bir daha geri dönmemek üzere Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kaldı.

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