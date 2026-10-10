Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’den Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar birçok karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un maçları da günün programında öne çıkarken günün ilk Süper Lig karşılaşması Gençlerbirliği-Amedspor arasında oynanacak.

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10 Ekim Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde yoğun bir maç takvimi bulunuyor. Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor-Trabzonspor, Alanyaspor-Erzurumspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de de gün boyunca birçok maç futbolseverlerle buluşacak. Maç programlarının belli olmasıyla yayın bilgileri de netleşti.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM 2026

Süper Lig’de günün ilk maçı saat 13.30’da Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak. Saat 16.00’da Samsunspor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Erzurumspor mücadeleleri başlayacak. Günün Süper Lig programı ise saat 19.00’daki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

SÜPER LİG

13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler | beIN SPORTS 2

16.00 Samsunspor - Trabzonspor | beIN SPORTS 1

16.00 Alanyaspor - Erzurumspor | beIN SPORTS 2

19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1

TRENDYOL 1. LİG

13.30 Boluspor - Antalyaspor | TRT Spor

16.00 Iğdır FK - Batman Petrolspor | TRT Spor

19.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor | TRT Avaz

19.00 Kayserispor - Manisa FK | TRT Spor

Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İNGİLTERE PREMIER LİG

14.30 Arsenal - Leeds United | beIN SPORTS 3

17.00 Aston Villa - Brentford | beIN SPORTS MAX 1

17.00 Chelsea - Bournemouth | beIN SPORTS 3

17.00 Ipswich Town - Fulham | beIN CONNECT

17.00 Sunderland - Brighton | beIN SPORTS MAX 2

19.30 Manchester United - Tottenham | beIN SPORTS MAX 3

İSPANYA LA LİGA

15.00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | S Sport

17.15 Alaves - Atletico Madrid | S Sport

19.30 Barcelona - Getafe | S Sport

22.00 Real Madrid - Villarreal | S Sport

Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA BUNDESLİGA

16.30 Augsburg - Bayern Münih | S Sport

16.30 Hoffenheim - Hamburg | S Sport

16.30 Mainz - Bayer Leverkusen | S Sport

19.30 Leipzig - Eintracht Frankfurt | S Sport

İTALYA SERİE A

16.00 Genoa - Fiorentina | S Sport

19.00 Inter - Parma | S Sport

21.45 Napoli - Frosinone | S Sport

FRANSA LİGUE 1

18.15 Lille - Le Havre | beIN CONNECT

21.45 Paris Saint-Germain - Le Mans FC | beIN SPORTS 2

21.45 Monaco - Toulouse | beIN SPORTS 3

21.45 Lorient - Paris FC | beIN SPORTS 4

21.45 Brest - Angers | beIN CONNECT

Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTEKİZ LİGİ

17.30 Casa Pia - Santa Clara

20.00 Marítimo - Porto | beIN SPORTS MAX 2

22.30 Académico de Viseu - Estoril Praia

HOLLANDA EREDİVİSİE

17.30 Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam

19.45 Feyenoord - AZ Alkmaar

21.00 Fortuna Sittard - Twente

22.00 Ajax - NEC Nijmegen

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