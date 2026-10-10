Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026! Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig’den Avrupa’nın önde gelen liglerine kadar birçok karşılaşma oynanacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un maçları da günün programında öne çıkarken günün ilk Süper Lig karşılaşması Gençlerbirliği-Amedspor arasında oynanacak.
10 Ekim Cumartesi günü Türkiye ve Avrupa liglerinde yoğun bir maç takvimi bulunuyor. Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler, Samsunspor-Trabzonspor, Alanyaspor-Erzurumspor ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmaları oynanacak. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1’de de gün boyunca birçok maç futbolseverlerle buluşacak. Maç programlarının belli olmasıyla yayın bilgileri de netleşti.
BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EKİM 2026
Süper Lig’de günün ilk maçı saat 13.30’da Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanacak. Saat 16.00’da Samsunspor-Trabzonspor ve Alanyaspor-Erzurumspor mücadeleleri başlayacak. Günün Süper Lig programı ise saat 19.00’daki Çaykur Rizespor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla tamamlanacak.
SÜPER LİG
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler | beIN SPORTS 2
16.00 Samsunspor - Trabzonspor | beIN SPORTS 1
16.00 Alanyaspor - Erzurumspor | beIN SPORTS 2
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | beIN SPORTS 1
TRENDYOL 1. LİG
13.30 Boluspor - Antalyaspor | TRT Spor
16.00 Iğdır FK - Batman Petrolspor | TRT Spor
19.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor | TRT Avaz
19.00 Kayserispor - Manisa FK | TRT Spor
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İNGİLTERE PREMIER LİG
14.30 Arsenal - Leeds United | beIN SPORTS 3
17.00 Aston Villa - Brentford | beIN SPORTS MAX 1
17.00 Chelsea - Bournemouth | beIN SPORTS 3
17.00 Ipswich Town - Fulham | beIN CONNECT
17.00 Sunderland - Brighton | beIN SPORTS MAX 2
19.30 Manchester United - Tottenham | beIN SPORTS MAX 3
İSPANYA LA LİGA
15.00 Rayo Vallecano - Athletic Bilbao | S Sport
17.15 Alaves - Atletico Madrid | S Sport
19.30 Barcelona - Getafe | S Sport
22.00 Real Madrid - Villarreal | S Sport
ALMANYA BUNDESLİGA
16.30 Augsburg - Bayern Münih | S Sport
16.30 Hoffenheim - Hamburg | S Sport
16.30 Mainz - Bayer Leverkusen | S Sport
19.30 Leipzig - Eintracht Frankfurt | S Sport
İTALYA SERİE A
16.00 Genoa - Fiorentina | S Sport
19.00 Inter - Parma | S Sport
21.45 Napoli - Frosinone | S Sport
FRANSA LİGUE 1
18.15 Lille - Le Havre | beIN CONNECT
21.45 Paris Saint-Germain - Le Mans FC | beIN SPORTS 2
21.45 Monaco - Toulouse | beIN SPORTS 3
21.45 Lorient - Paris FC | beIN SPORTS 4
21.45 Brest - Angers | beIN CONNECT
PORTEKİZ LİGİ
17.30 Casa Pia - Santa Clara
20.00 Marítimo - Porto | beIN SPORTS MAX 2
22.30 Académico de Viseu - Estoril Praia
HOLLANDA EREDİVİSİE
17.30 Go Ahead Eagles - Sparta Rotterdam
19.45 Feyenoord - AZ Alkmaar
21.00 Fortuna Sittard - Twente
22.00 Ajax - NEC Nijmegen