Bülent Şakrak'ın 4 aydır birlikte olduğu Esra Akpınar'ın hayatı ve biyografisi

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 senesinde dünya evine girmişti. 2023 yılında ayrılan çiftin ardından Şakrak, oyuncu Esra Akpınar ile anılmaya başlanmıştı. Kimdir, kaç yaşında gibi sorular da gündemde yer aldı. İşte Instagram hesabı...

Ceyda Düvenci ile 8 yıl boyunca evli kalan oyuncu Şakrak'ın Esra Akpınar ile adının anılmasının ardından kim olduğu da merak konusu oldu. İkilinin Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı bilinenler arasında yer aldı.

2023 yılında Düvenci ile eşinin boşanmasının arkasında ihanet olduğu iddiaları yer almıştı. Şimdi ise Şakrak'ın menajeri “Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk” açıklamasını yaptı.

Akpınar ise “Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim” sözlerini söyledi.

29 Kasım 1987 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi'nde eğitim alan isim, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Muhteşem Yüzyıl ve Dünyanın En Güzel Kokusu gibi projelerde yer alan Akpınar, "raymalifalitikoo" kullanıcı adıyla Instagram'da yer alıyor.