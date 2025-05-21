Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir, nereli? Hayatı ve biyografisi

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. 1976 doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Tunceli Valisi olarak görev alan Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi. Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir, nereli merak ediliyor.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu. 2018'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarihli karar ile Tunceli Valisi olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğdu.