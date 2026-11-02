Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

Bursa elektrik kesintisi 3, 4 ve 5 Kasım 2026 tarihlerinde birçok ilçede uygulanacak. UEDAŞ'ın planlı bakım, onarım ve şebeke çalışmaları kapsamında İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gemlik, İznik, Karacabey, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Orhaneli ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler açıklandı.

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Bursa'da 3 Kasım Salı günü başlayacak planlı elektrik kesintileri, 4 Kasım Çarşamba ve 5 Kasım Perşembe günlerinde de devam edecek. Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından açıklanan programa göre şebeke bakım, tesis ve trafo çalışmaları nedeniyle belirlenen mahalle ve sokaklara farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenecek bölgeler ilçe ilçe duyuruldu.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3-4-5 KASIM

İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

00.30 ile 03.30: Ertuğrulgazi Mahallesi; Orhaniye Mahallesi, Baykut, Mezbaha, Yavuz, Demircioğlu, Hafız Mehmet Doğru, Uncu.

09.00 ile 10.30: Turgutalp Mahallesi, Kula, Şehit Er Abdülkerim Erdoğan, Kemalettin Sami Paşa, Göçmen Camii, Çimen, Fabrika; Burhaniye Mahallesi, Ali Galip, Edirne, Ahmetbey, Ekremiye, Kemalettin Sami Paşa, Lakse, Ali Çilek.

09.00 ile 11.00: Akhisar Mahallesi, Aktepe.

09.00 ile 16.30: Yenice Mahallesi, Bahar, Hasan Koyuncu, Kasımefendi, Şehitler, Bektaş, Murat Usta; Hamidiye Mahallesi, Suyolu, Barış, Girgin Çıkmazı, Namık Kemal, Devir, Dirsek, Hamit Hoca Çıkmazı, Hastane, Kavak, Girgin, Kasımefendi, Yağcı Ahmet Çıkmazı, Fethiye, 1. Çıkmaz, Pehlivan, Necip Efendi Çıkmazı, 2. Çıkmaz, Yukarı Çayır, Yeni, Özçiğdem, Karakol, Alisağa, Osmanbey, 3. Çıkmaz, Hasan Koyuncu, Hacı Salih Çıkmazı.

09.00 ile 17.00: Cerrah Mahallesi, Gazi Mareşal Atatürk, 1019, 1011, 1018, 1014, Değirmen 1, 1114, Çevre Yolu, 1015, 1013, 1012, 1145, 1016, 1009, Numan Kartal, 1017, 1023, Yeşil Sedir, 1. Sardunya; Çayyaka Mahallesi, 5074, 5088.

10.30 ile 12.00: Kemalpaşa Mahallesi, Ahmet Türkel, Armutveren, Gurbet, Serab, Onur, Şehit Ömer Halisdemir, Deva, 1. Şehitler, Hüner, Özgen, Dilek, Yurt, Yel, Genç, Damla.

13.00 ile 14.00: Kemalpaşa Mahallesi, Yeşil Çayır, 1. Kanarya, Cami Çıkmazı, Soyulak, Dörtyol, Mahmut Esatbey; Turgutalp Mahallesi, Avcılar, Büyükdere, 1. Kiraz, Kemalettin Sami Paşa, Kısa, Kiraz, 2. Kiraz, Fabrika, Hamamcı, 1. Mustafa Bey, Paşabey, Mahmut Esatbey, Yan, 1. Tüccar Abdurrahman, Konyalı, Marmara.

14.00 ile 15.00: Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes, 1. Şark, Osman Balcı, Ardıç, Bahçeler, Bayrak, Bilgili, Doğu, Ufuk, Uğurlu, Yeşim, Yakut, Umutlu, Fetih, Tufan, Pırlanta, Batı Çıkmazı, Mahmut Esatbey, Mutlu, 2. Leylak, Cuma, Ayverdi, 15 Temmuz, Rüzgarlı.

16.00 ile 17.00: Kemalpaşa Mahallesi, Kuğulu Park, Okullar, Yurt.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

4 Kasım Çarşamba

10.30 ile 12.00: Süleymaniye Mahallesi, Bahçe, Sizin, Şehit Er Sadri Akcan, Şeyh Şamil, Mimar Sinan, Güzel, Torun, Park Yolu, Şehit Er Arif Karşı, Yağmur, Zeynelbey, 1. Atalar, Kadife, Farabi, Ekim, 1. Bahar, Şehit Er İlhan Aldı, Ocakkur; Burhaniye Mahallesi.

13.00 ile 14.00: Süleymaniye Mahallesi, Yankı, Terzi, Koyuncu, 1. Arzu, Serdar, Burak, Altay, Yeni Mehtap, Gaziler, Şemsettin, Salih Efendi, Kışla, Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu, Gönül Açan; Osmaniye Mahallesi, Arzu, Zümrüt, Gaziler, Duman, Şebboy, Doruk, Öznur, Hicret, Aslı, Gönül Açan, Altay.

14.00 ile 15.00: Süleymaniye Mahallesi, Gaziler, Altay, Salih Efendi; Osmaniye Mahallesi, Şeref, Özüncü, Şebboy, Zümrüt, Altay, Gaziler, Kabadayı Çıkmazı, Öznur, Hacı Ahmet, Vahit, İstiklal, Karlıova, Begonya, 1. Orkide, Atalar, Hacı Eyüp Çıkmazı, Yeşil Köprü, 1. Ceylan, Çağlar, Şehit Er Serdar Ünlüsoy, Kabadayı, Ahmet Akyollu, İbrahim Efendi.

15.00 ile 16.00: Burhaniye Mahallesi, Osmaniye Cami, Batı, Hacı Salih, Adliyeciler, İrfaniye, Ahmetbey, İstiklal, Kemalettin Sami Paşa, Ekremiye, Yeşil Bursa; Osmaniye Mahallesi, Çamadan, Yeşil Köprü, İbrahim Efendi, İstiklal, Kabadayı Çıkmazı, Şebboy; Süleymaniye Mahallesi, Ömerler, Martı, Hıdır, Müftü, Ademiye, Altay, İstiklal, 1. Ramazan, Turan, Yeşil Bursa, Gaziler, Salih Efendi.

16.00 ile 17.00: Kemalpaşa Mahallesi, Semihbey, Çağlayan, Özsaraç, Tan, Postacı Hamdi, Hacı Hasan, Dar, Maarif Yurdu Çıkmazı, Hal, Tekel, Çoban, Depo Çıkmazı, Bayraktar, Atatürk, Halit Tufan, Ortaokul, Kaptan, 2. Lale, Cangül; Cuma Mahallesi, Atatürk, Balıkçı.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 11.00: Eymir Mahallesi, 2804, Eymir; Küçükyenice Mahallesi.

10.30 ile 12.00: Kemalpaşa Mahallesi, Ören, Kahya; Hamidiye Mahallesi, Güngören, 1. Sezgin, Park, Bodur, Can, Şehit Er Süleyman Acar, Yeşil Barış.

11.00 ile 13.00: Tuzla Mahallesi, İnayet, Tuzla.

13.00 ile 14.00: Hamidiye Mahallesi, Yaşam, Pazar, Sümbül, Hacı Molla, Özkonak, Suyolu Camii, Park, Savaş Tepe, Yokuş, Kurtuluş, Sevinç, Deniz.

13.00 ile 15.00: Çeltikçi Mahallesi, Çeltikçi Hocaköy, 5719, 5720, Çeltikçi Cami, 5721.

14.00 ile 15.00: Hamidiye Mahallesi, Şehit Toygun Aydemir, Poyraz, Ahmet Türkel, Sipahi, Dışbudak, Güngören, Aslanbey.

15.00 ile 16.00: Hamidiye Mahallesi, Sipahi, Türkmen, Esen, Filiz, Dışbudak, Bodur, Yeşil Barış, Şehit Toygun Aydemir, Kurtuluş, 1. Kutlu, Güngören, Park, Edep Ali; Mahmudiye Mahallesi, Simge, Edep Ali.

16.00 ile 17.00: Hamidiye Mahallesi, Anafartalar, Dumlupınar, 1. Kutlu, Suyolu, Kurtuluş, Adıyaman, Filiz, Edep Ali, Kutlu, 2. Mutlu.

17.00 ile 18.00: Mahmudiye Mahallesi, Giriş, Arslanlar, Lider, Eren, Yaman Çıkmazı, Şimşek, İkram, Cenon, 1. Karanfil, Edep Ali, Döner, Suyolu, Üstün, 1. Kaya, Koca, Çeşme, Koca Macır, Yaman, Anafartalar, Simge, Destegül; Hamidiye Mahallesi, 1. Murat, Kutlu, Esen, Edep Ali.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

08.30 ile 16.30: Yunuseli Mahallesi, Yetimler, Gezer, 795, 19. Dere, 221, 8. Bilgin, Cevahir, 3. Çengel, 788, 797, 9. Yüce, 791, 12. Yeşil, Yunusemre, Yunuseli, Yeşilkent, 5. Batı, 790, 428, Yeniköy, 6. Çay, 1. Akıl, 4. Filibe, 4. Erkal, 7. Ege, 677, Cihangir, Andız, Evgin, 639, 11. Kanarya, 9. Akça, 637, Erman, 6. Özkan, 9. Meriç, 12. Çayır, 2. Yeniçeler, 14. Değirmen, 7. Selim, 636, 2. Delege, Yeşildere, 635, 21. Çiğdem, 4. Neşe, 2. Defne, 14. Demir, 3. Kurtuluş, 2. Yazar, 1. Akyüz, Yaygın, 667, 665, 668, 14. İnci, 2. Destan, 2. Semra, 2. Dolunay, 3. Ece, Cenap, 666, Celil, Hilal, 5. Yağmur, Didim, 792, 2. Denge, Cesim, 3. İdeal, 5. Afacan, 2. Suna; Hamitler Mahallesi, Şehit Gürcan Ulucan, Akit, 3. Eser, 3. Balkan, Öz, Eşref, Eklem, Üstad, Çözüm, 9. Akın, 1. Polatlar, Üstüm, 2. Bilgili, 4. Akçay, 7. Badem, 15. Altın, Akdoğan, Okyanus, 4. Bal, Balyoz, 1. Hatır, Nihal, 1. Derince, 1. Gediz, 1. Bilge, Dalyan, 2. Civan, 2. Dalgıç, 2. Ferman, 2. Bahtiyar, Dize, 2. Bakım, 2. Balkır, 3. Aksu, 2. Vakıf, 3. Balık, 3. Üstün, 3. Burcu, 4. Başaran, 7. Gonca, Kutlukbey, 7. Ardıç, 6. Akça, 5. Şanlı, 3. Dal, Darı, Define, Hacettepe, 9. Akar; Güneştepe Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan.

09.30 ile 14.00: Yunuseli Mahallesi, 2. Yokuş, Yetiş.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

4 Kasım Çarşamba

08.30 ile 16.30: Güneştepe Mahallesi, 4. Sema, Candan, 688, 2. Demiral, 3. Ergün, 16. Yılmaz, 4. Meltem, 9. Uzun, 20. Bahçe, 8. Tefe, 4. Çevik, 14. Çınar, 3. Elma, 7. Aksu, 5. Sevgi, 14. Eren, 3. Hasanağa, 33. Gül, 3. Kutluk, 6. Adalet, 687, 2. Alkan, 3. Nasip, 3. Sırma, 14. Bülbül, 10. Mercan, 10. Murat, 19. Menekşe, Yasin, Yaman, Üstüm; Yunuseli Mahallesi, 800, Hüseyin Kanalıcı, 427; Hamitler Mahallesi, Yaman, 8. Asmalı, Şehit Gürcan Ulucan, Hacettepe, 3. Çapa, Üstüm, 2. Balkır, Horoncu, 5. Dağ, 2. Bakım, 6. Kardelen, 2. Civan, 7. Arı, 10. Murat, Horon, 10. Çelik, 1. Hiza, Korkut, Gür, 2. Kiraz, 1. Çırakçı, 5. Çelebi, 3. Üstün, 2. Tanyeri; Geçit Mahallesi, 3. Bağ, Sanayi, 7. Güzel, Gevrekçi, 2. Geçit, 335.

09.30 ile 14.30: Emek Adnan Menderes Mahallesi, Günay, Beraat, Osmanağa, 16. Pınar, Mimar Sinan, Oğuzhan, 1. Tanyeri, Yavuz Sultan Selim; Akpınar Mahallesi, 3. Armağan.

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 13.00: Mehmet Akif Mahallesi, 7. Mercan, Mesken, 3. Başarı, Çukurca Yolu, 2. Mete, 6. Meriç, 2. Mavi, 2. Meltem, 7. Coşkun, 13. Mutlu, 389; Çukurcaköy Mahallesi, 3. Çamlık, 3. Çelebi, Çeltikköy Yolu, 3. Çeyiz, 3. Çağla, 320, 4. Çayır, 1. Ayok, 2. Ocak, 2. Çamlıca, Çarşamba, 1. Çıra; Çeltikköy Mahallesi.

GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Kasım Çarşamba

14.00 ile 15.30: Eşref Dinçer Mahallesi, 127. İsimsiz, Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Şahin Taşkın, 364 Nolu, 366 Nolu.

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 14.00: Umurbey Mahallesi, Beyler, Umurbey, Çeşme Çıkmazı, Softa Taşı, 3. Cumhuriyet, Mahmut Ağa, Şehit Esat Akbaba, 5. Park, Fevzi Çakmak, 2. Yeni.

09.00 ile 17.00: Umurbey Mahallesi, 9 Nolu, Gemlik, 10 Nolu; Cihatlı Mahallesi, Yalova Yolu, 10 Nolu Cihatlı, 3 Nolu Cihatlı, 9 Nolu Cihatlı, 2 Nolu Cihatlı, 16 Nolu Cihatlı, Cihatlı.

KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 13.30: Vanimehmet Mahallesi, Bayır, Bağlarbaşı, Dikmen, Gürel, Hilal, Gözebağ, Akçay, Yay, Palmiye, Dut, Arzu Çıkmazı.

09.30 ile 10.30: Alacam Mahallesi, Pamuk, Teşvikiye, Araz, Alaçam Okul, Halil Aslan, Deliçay, Alaçam Köyü, Alaçam 1, Alaçam, Demir, Hafız Cemil, Tezcan, Alaçam Selvili, Aslan, Kibar, Murgul, Alaca, Kirazlı; Derekızık Mahallesi, İpek Yolu; Yeni Mahallesi; Gözede Mahallesi, Derinyol, Hisar, Çukur, Gözede Okul, Göz Dede, Ceren, Gözede Deliçay, Kalaycı, Köşk Dede, Aşağı Harmanlar, Yukarı Harmanlar, Harman Tepe, Gözede Bursa, Gözede Hamam, İpek Yolu, Aydınlık; Burhaniye Mahallesi, Burhaniye Cumhuriyet, Diler, Burhaniye Söğüt, Mert Canlar, Gündoğan, Akarsu, Can, Süngülü, Gürsoy Çıkmazı, Göçmenler.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 14.00: Çelebi Mehmet Mahallesi, 1. Leylak, Günebakan, Akdeğirmen; Arabayatağı Mahallesi, 3. Karanfil, 1. Aza, 3. Cenk; Vakıf Mahallesi, 1. Villa, Vahit; Çınarönü Mahallesi, Vakıfköy Yolu.

13.00 ile 17.00: Yunusemre Mahallesi, Kırkpınar, 14. Akarsu, 2. Akçay, Köklü, 2. Kestaneli, Karacalar.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

5 Kasım Perşembe

02.00 ile 03.00: 152 Evler Mahallesi, 1. Hastane, 2. Ergin, 1. Ece, 1. Ender, 1. Düz, 1. Şenay, 1. Karanfil, 1. Lale, 1. Önder, 1. Mutlu, 1. Ara, 1. Elif, 1. Çınar, Profesör Tezok, Deveciler, 1. Eser, 1. Gül, 1. Cenk, 1. Yücel, 1. Cami, Türkan, 1. Bahçeli, Avcılar, 1. Murat, 1. Temel, 1. Yeşil, 1. Evren, 1. Elmas, 1. Yurt, 1. Mesken, Yenel, Fakülte, 1. Pınar, 1. Dumlupınar, Nil, 1. Ferah, 1. Uğurlu, Hastane, 1. Yiğit, Eğitim, 1. Park, 1. Parlayan, 1. Aksu, 1. Mescit, 1. Esen, 1. Can, Egemen; Eğitim Mahallesi, 1. Aksu, Profesör Tezok, 1. Önder.

09.00 ile 10.00: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2. Kilit, 6. Dilek, 7. Gümüş, Eryılmaz, Keskin, Gürel, Balcı, 2. Bahar, 3. Çilek, Altındağ, Teyyareci Mehmet Ali, Saka Çıkmaz, 6. Ufuk, 1. Saygılı, 1. Uygun, 3. Elmalı, 1. Yüce.

09.00 ile 17.00: Hacivat Mahallesi, C104, A133, C108, C105, C109, C106/1, C106/2, B107, C110, C101, A132, A136.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

10.00 ile 11.00: Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Şaşmaz, 8. Demir, 1. Saygılı, 5. Dikmen, 7. Kısa, 1. Meral Çıkmaz, Saygı Çıkmaz, 6. Ufuk, 4. Konak, 1. Malkara, 2. Yuva, Baydüz, Karacabey, 5. Yayla, 7. Temiz, 1. Gündüz Çıkmaz, Teyyareci Mehmet Ali, 1. Mera, Gülyazı.

13.00 ile 14.00: Sinandede Mahallesi, Yıldıran, 7. Bayır, 2. Hür, Şahinler, 5. Ergin, 1. Serin, Aydemir, 2. Nazlı; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Teyyareci Mehmet Ali, Şahinler, 1. Serin, 2. Atlas, Kinaer, 6. Yılmaz, 3. Aydoğan, 1. Mera, 1. Göçmen Aralığı, 2. Sevenler, 5. Yiğit, 8. Güzel, 2. Kızık, 1. Tuncay, 7. Bayır, 2. Altıntaş, Tezgenler, Şahinler Çıkmaz, 2. Hür, 3. Mercan; Davutkadı Mahallesi, 2. Atlas, 3. Alan, Teyyareci Mehmet Ali, Fatih Sultan Mehmet.

14.00 ile 15.00: Sıracevizler Mahallesi, 1. Deniz, 2. Özbek, 6. Kartal, 2. Bakkal, Ceylan Çıkmaz, 5. Egri, 7. Sakarya, 2. Gölge, Güldür Çıkmaz, 4. Gelincik, Bekdemir, Sertel, 13. Meriç, Gülseven, Kurtbasan, 3. Koç, 10. Kader, 5. Savaş, 7. Vatan, 5. Bayram; Yediselviler Mahallesi, 13. Meriç, 10. Kader.

15.00 ile 16.00: Sıracevizler Mahallesi, Geyikli, 3. Akbulut, 3. Bahçe Çıkmaz, 11. Şahin, 18. Bahçe, 10. Lale, 4. Taşlı, 6. Aslan, Kurtbasan, 2. Birsel, 6. Çayır, 6. Cevizli, 2. Sema, 9. Karanfil, Çadırcı Çıkmaz, Çayır Çıkmaz, Uncular, 3. Kervan, 4. Asmalı, 2. Gölge, 7. Vatan, 1. Dülger, Güldür, 3. Büyük, Tahil; Zümrütevler Mahallesi, 6. Vakıf, Kurtbasan.

16.00 ile 17.00: Sıracevizler Mahallesi, 4. Bilge, 1. Gündoğdu, 3. Sümer, 2. Fındık, 5. Meral, 15. Aydın, 1. Özcan, 1. Karlı, 5. Günay, Bağlarbaşı, 3. Akbulut, 6. Kale.

İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi, Tacir 1.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi, Tacir 1.

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 17.00: Tacir Mahallesi, Tacir 1.

10.00 ile 18.00: Mecidiye Mahallesi, Mecidiye, Mecidiye 2, Mecidiye 9.

KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 15.00: Yenikaraağaç Mahallesi, Eskikaraağaç Mahallesi, Karakoca Mahallesi ve Karakoca Sokak.

4 Kasım Çarşamba

12.00 ile 17.00: Saadet Mahallesi, 331, 333, 334, 336, 332, 335, 356 ve 22 numaralı sokaklar.

5 Kasım Perşembe

11.00 ile 15.00: Yeni Mahallesi; Canbalı Mahallesi, Çakıllıkuyu Mevkii.

MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mudanya elektrik kesintisi

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 12.00: Bademli Mahallesi, 30, 28, Bulut, Arda, 26.

13.00 ile 17.00: Halitpaşa Mahallesi, Çınarlı, 119, 2. Liman, Yeniçınarlı, İpek, 2. Filiz, Safir, 2. Rüzgarlı, Kumyaka, Arnavutköy, Yıldıztepe.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Barış Mahallesi, Recep Yazıcıoğlu, 124 Nolu, Ali Koyuncu, 120 Nolu, 136 Nolu, 128 Nolu, 104 Nolu, Şehit Ali Uzel, Osmangazi, 41, 122 Nolu, 116 Nolu, Prof. Dr. Namık Ayvalıoğlu, 118 Nolu, 112 Nolu, Fatih, 130 Nolu, 132 Nolu, 114 Nolu, 117 Nolu, 103 Nolu, Tatkavaklı Çalışkan, 105 Nolu, 108 Nolu, 107 Nolu, Atatürk, 110 Nolu; Adalet Mahallesi, 216 Nolu, Ertuğrul Gazi, 215 Nolu, 223 Nolu, 217 Nolu, 213 Nolu; Tatkavaklı Mahallesi, Akasyalar, 39, 56, 48, Cevizli, 45, 24, 57, 47, Recep Yazıcıoğlu, 30, 61, 44, 59, 36, 43, 53, 38, Tatkavaklı Hilamur, 46, Atatürk, 223 Nolu, 54, 52, Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Tatkavaklı Çalışkan; Kösehoroz Mahallesi, Kösehoroz; Muradiyesarnıç Mahallesi, Muradiyesarnıç.

09.30 ile 17.00: Alpagut Mahallesi, Alpagut.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Ormankadı Mahallesi, Ormankadı; Kumkadı Mahallesi, Kumkadı; Kösehoroz Mahallesi, Kösehoroz.

5 Kasım Perşembe

10.30 ile 17.00: Karaköy Mahallesi, Karaköy.

14.00 ile 17.00: Çiviliçam Mahallesi, Çiviliçam.

NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 11.00: Kayapa Mahallesi, 175 (530), 172 (530), 173 (530).

09.00 ile 12.00: Yolçatı Mahallesi, 1156, 1150, Okul (330), Gariplik.

09.00 ile 15.00: Karaman Mahallesi, Kaymak, Karşı, Kültür, Karşıyaka (170), Bayrak (170), Alev (170), Kerem (170), Kelebek (170), Kadırga, Koru (170), Kader (170), Biçen, Başaran (170).

09.30 ile 17.30: Fethiye Mahallesi, Fileci, Pazar (240), Akdağlar, Turan (240), Sakin, Elmadağ, Kocasinan, Küçük (240), Huzur, Fener.

10.00 ile 11.00: Demirci Mahallesi, Yudum, Dilhan, Dinç.

11.30 ile 13.00: Ürünlü Mahallesi, Ürünlü, Bereket (480), Üstler, Ülfet, Uludere, Ünal (480).

13.00 ile 17.00: Yolçatı Mahallesi, 1107, Defne (330), Okul (330), 1109, 6 (330), Atatürk (330), 11 (330), 12 (330), 5 (330), Menekşe (330), Gariplik, 13 (330), 1100, 1 (330).

14.00 ile 15.30: Alaaddinbey Mahallesi, Taşı İdare, Abdurrahmanpaşa, Tekinel, Acem (380), Akarsu (380), İslamoğlu.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 11.00: Tahtalı Mahallesi, Yaylacık Yolu (460), Hamam (460), Sarıyer (460), Aysugül, Bursa Yolu (460), Sümbül (460), Güzel (460), Okul (460), Ficonoz.

09.00 ile 12.00: Yolçatı Mahallesi, Çelebi (330), 1102, 1138, 1136, Yıldırım Beyazıt (330), 1141, Atatürk (330), 1116, Elmalı (330), Cevizli (330), 1126, Çınar (330), 1100.

09.00 ile 13.00: 23 Nisan Mahallesi, Ozanlar, Gri (260), 258, 265, Bülent Ecevit, 259, 263, 260, 262.

Bursa elektrik kesintisi 3-4-5 Kasım UEDAŞ kesinti programı (İnegöl, Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa...)

5 Kasım Perşembe

09.00 ile 12.00: Görükle Mahallesi, Güvercin (490), Eymir, Sedir (490), Kamelya, Nur (490), Taşkent (490), Tek, Bahriye Üçok, Ören (490), Üçoluk, Kışlalar, Fırat.

09.30 ile 17.30: Dumlupınar Mahallesi, Buluş (500), Sinem (500), Taşkent (500), Kayabaşı, Tüter, Tepebaşı, Altınbaşak, Çamdibi, Atatürk (500), Akdeniz, Kemer (500), Bornova; Görükle Mahallesi, Çiğdem (500), Aydın (500), Güneş (500), Taşlık (500), Şafak (500), Önen, Ocak (500), Tuna (500), Tüter, Tophane.

10.00 ile 11.00: 29 Ekim Mahallesi, 411, Uğur Mumcu, Turan Dursun, İstasyon (370), 401.

10.00 ile 11.30: Fethiye Mahallesi, Pazar (240).

20.00 ile 22.00: Minareliçavuş Mahallesi, Şeftali, 101 (290), 102 (290); Doğanköy Mahallesi.

ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Kasım Perşembe

10.00 ile 18.00: Başköy Mahallesi.

YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 11.00: Karacaahmet Mahallesi, Karacaahmet; Ayaz Mahallesi.

10.00 ile 16.00: Subaşı Mahallesi, Subaşı; Tabakhane Mahallesi, Organize Sanayi; Çayır Mahallesi.

13.00 ile 15.00: Orhaniye Mahallesi, Orhaniye.

4 Kasım Çarşamba

13.00 ile 18.00: Çardak Mahallesi, Çardak; Koyunhisar Mahallesi, Koyunhisar; Çeltikçi Mahallesi, Çeltikçi; Yolören Mahallesi, Yolören; Menteşe Mahallesi; Karasıl Mahallesi, Karasıl; Ayaz Mahallesi.

İnegöl elektrik kesintisi

4 Kasım Çarşamba

13.00 ile 18.00: Sungurpaşa Mahallesi.

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