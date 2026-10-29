BUSKİ su kesintisi 29 Ekim! Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BUSKİ su kesintisi 29 Ekim programı, Bursa'da su verilemeyen bölgelerde yaşayan vatandaşların gündeminde. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Karacabey'de kesintiden etkilenen mahalleler ile suların yeniden verileceği saatler belli oldu.

Kaydet a- | +A

Bursa'da 29 Ekim Perşembe günü arıza ve planlı çalışmalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri uygulanıyor. BUSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Osmangazi, Yıldırım ve Karacabey'in bazı mahallelerinde farklı saat aralıklarında su verilemeyecek. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından suyun kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor.

BUSKİ BURSA SU KESİNTİSİ 29 EKİM 2026

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

DUMLUPINAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 17:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 11:00

Açıklama: Görükle Dumlupınar mahallesinde su arızası nedeniyle 29.10.2026 tarihinde 11:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmanın erken bitmesi durumunda sular erken verilecektir.

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 10:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_D03 Alt Bölgesinde Bulunan Alemdar Mahallesİ 1.Şahin Sokak ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 28.10.2026 Tarihinde 10:00 ile 13:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

HAMİTLER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 10:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 10:15

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B19 Alt Bölgesinde Bulunan, Hamitler Mahallesi ve Özgür Sokak Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 29.10.2026 Tarihi 10:15 ile 13:00 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

MEHMET AKİF

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 13:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 11:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C1_D10_Gec Alt Bölgesinde Bulunan, MEHMET AKİF Mahallesi Sular Sokak ve ÇELTİKKÖY Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 29.10.2026 Tarihinde 11:00 ile 13:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

MOLLAFENARİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 11:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 12:10

Kesim Tarihi: 29/10/2026 11:10

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_OSM_GEC Alt Bölgesinde Bulunan, Mollafenari Mahallesi Seydi Nasır Caddesi ve Civarı "ARIZA" Çalışmaları Nedeniyle 29.10.2026 Tarihinde 11:10 ile 12:10 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

ÇINARÖNÜ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 12:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 10:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D19 Alt Bölgesinde Bulunan, Çınarönü Mahallesi Altınoluk Sokak ve Civarı, ARIZA" Çalışması Nedeniyle 29.10.2026 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

GÜLLÜK

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 11:05

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 15:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 11:05

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D15 Alt Bölgesinde Bulunan, Güllük Mahallesi Karanfil Sokak ve Mimarsinan Mahallesi, Ortabağlar Mahallesi Bir kısmı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 29.10.2026 Tarihinde 11:05 ile 15:00 Saatleri Arasında, ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

MİMARSİNAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 11:00

Kesim Tarihi: 29/10/2026 09:00

Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3_D17 Alt Bölgesinde Bulunan, Mimarsinan Mahallesi 3.Poyraz Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 29.10.2026 Tarihinde 09:00 ile 11:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.

KARACABEY SU KESİNTİSİ

BAYRAMDERE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 29/10/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 29/10/2026 14:00

Kesim Tarihi: 28/10/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Karacabey İlçesi Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkiinde 29.10.2026 tarihinde Perşembe günü 09:00-14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala