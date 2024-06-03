Çakallarla Dans 6 filminde Manolya’nın gençliğini Hande Helenka oynuyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sinema dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Çakallarla Dans, her serisiyle büyük ilgi topladı. 6. filmde yer alan Manolya'nın gençliği rolünü oynayan isim ise sosyal medyada gündem olurken Manolya'nın gençliğini kim oynuyor merak edildi.
Çakallarla Dans 5'in devamı olan filmde yer alan oyuncular büyük ilgi çekerken Manolya'nın gençliğini canlandıran isim gündeme geldi. İşte oyuncu kadrosu...
Manolya'nın gençliği karakterini Hande Helenka oynuyor. Manken olan Helenka, Instagram'da 43 bin takipçiye sahip olurken içerikleri ile ilgiyle takip ediliyor.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise şöyle olmuştu:
Oyuncu kadrosu:
Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu,
Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Nurettin Sönmez, Ceyhun Yılmaz, Anıl Tetik, Elvan Dişli, Mine Kılıç, Kemal Zeydan.
Kaynak: Türkiye Gazetesi