Çakallarla Dans 6 filminde Manolya’nın gençliğini Hande Helenka oynuyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 21:10 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 21:18 - Güncelleme:

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Sinema dünyasının sevilen yapımlarından biri olan Çakallarla Dans, her serisiyle büyük ilgi topladı. 6. filmde yer alan Manolya'nın gençliği rolünü oynayan isim ise sosyal medyada gündem olurken Manolya'nın gençliğini kim oynuyor merak edildi.