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Çanakkale son seçim anketi 2024! Çanakkale yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çanakkale son seçim anketi 2024! Çanakkale yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Çanakkale'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Çanakkale seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Çanakkale için son anketler ne diyor? İşte Çanakkale'de yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor.  ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Çanakkale'ye ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Çanakkale anketi ne diyor? İşte Çanakkale 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

ÇANAKKALE SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma şirketi, Çanakkale için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. ORC Araştırma’nın Çanakkale’de 6-9 Mart tarihleri arasında bin 360 katılımcı ile CATI Anket yöntemiyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

Çanakkale son seçim anketi 2024! Çanakkale yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024 - 1. Resim

ÇANAKKALE'DE KİM ÖNDE?

ORC Araştırma'nın 6-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği Çanakkale anketi sonuçlarına göre, İYİ Parti adayı Burak Kunt yüzde 34,2 oy oranı ile en önde. CHP adayı Muharrem Erkek yüzde 33,1'lik oy oranıyla ikinci sıraya yerleşirken, AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu ise yüzde 21,7'lik oy oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Çanakkale'de giderek kızışan seçim atmosferinde İYİ Parti'nin öne çıkması, önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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