Çanakkale son seçim anketi 2024! Çanakkale yerel seçim, belediye seçim sonuçları anketi 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 11:54 - Güncelleme: 13 Mart 2024 11:55 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Çanakkale'de son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Çanakkale seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Çanakkale için son anketler ne diyor? İşte Çanakkale'de yerel seçim anketi 2024.