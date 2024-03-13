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Haberler > Gündem > Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü

Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da, her yıl kimliğini gizli tutarak günde 500 pidenin ücretsiz bir şekilde vatandaşa ulaşmasını sağlayan hayırsever bu yıl da mahallelinin yüzünü güldürdü. Kuyruğa giren vatandaşlar 500 pideyi 5 dakikada bitirdi. Mahalle muhtarı ise, "Kimse kim olduğunu bilmiyor ve herkes ona çok dua ediyor, Allah ona bin katını versin" dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi’nde kimliğini gizli tutan bir hayırsever her Ramazan mahallelinin yüzünü güldürüyor. Hayırsever, mahalle muhtarı Halil Ay’a giderek mahallede günde 500 pidenin vatandaşlara ücretsiz dağıtılması için sponsor oldu. Gerekli kaynağın sağlanmasının ardından bir fırınla pidelerin tanesi 15 TL’den anlaşılıp, Ramazan ayının ilk iftarında dağıtılmaya başlandı.

Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - 1. Resim

Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri ise, saat 16.00’da pidelerin dağıtıldığı muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi. Ailedeki birey sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, evlerine yüzleri gülerek döndü.

Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - 2. Resim

'ALLAH YAPANDAN, GETİRENDEN, EMEK VERENDEN RAZI OLSUN'

İsmini vermek istemeyen aynı hayırseverin her yıl hayır işlediğini belirten Haşim İşçan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Bunun en büyük amacı komşuyu birleştirmek. Burada sadece bizim mahallemiz değil, her mahalleden gelen var. İhtiyaç sahipleri bizim mahallemize geliyorlar herkese ikişer pide veriyoruz. Amacımız burada insanları birleştirmek ve bütünleştirmek. İnsanların bir nebze yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Allah yapandan, getirenden, emek verenden ve yiyenden razı olsun” dedi.

Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - 3. Resim

Gizli hayırseveri kimsenin bilmediğini aktaran Ay, sözlerine şöyle devam etti:

“’Allah razı olsun’ deyip ona dua ediyorlar. İnşallah bu dualar ona gidiyordur. Bazen ben ona burada dağıtıldığını fotoğraf çekip atıyorum. Duygulanıyor. Hayırseverimize çok çok teşekkür ediyoruz, Allah ona bin katını versin."

Kimse kim olduğunu bilmiyor, herkes ona dua ediyor! Gizli hayırsever bu Ramazan da yüzleri güldürdü - 4. Resim

Vatandaşlar da yapılan hayır için hayırsevere bol bol dua etti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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