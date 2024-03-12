İstanbul son seçim anketine göre Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 1,7 puan önünde

İstanbul’u Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu alacak, sorusuna cevap aranıyor. İstanbul'un öne çıkan iki adaylarından Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu oy oranları da seçim öncesi merak ediliyor. HBS Araştırma şirketi, İstanbul anketinin sonuçlarını açıkladı. Peki, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? 2024 Yerel seçimlerinde seçmen kime oy verecek? İstanbul seçimlerinde kim önde? İşte detaylar.

Megakentte öne çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve CHP adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan biri 31 Mart gününden sonra İstanbul'un anahtarını devralacak. 2024 Yerel seçimlerine kısa bir zaman anketler de yoğunlaştı. Peki İstanbul için 2024 yerel seçimleri son anket sonuçları ne diyor? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte İstanbul'da son anket sonuçları...

EKREM İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU?

Türkiye adım adım 2024 yerel seçimlerine ilerliyor. HBS Araştırma şirketi, mart ayında yüz yüze 2 bin kişiyle yüz yüze görüşerek İstanbul'da yaptığı son anket sonuçlarını duyurdu. İstanbul'da tablo ortaya çıktı. İstanbul’un başına ise kimin geçeceği merak konusu oldu. Yarışın yüksek oranda CHP ve AK Parti adayları arasından geçecek.

İSTANBUL SON SEÇİM ANKETİ

Son ankette, İmamoğlu yüzde 42,3 oy aldı. Murat Kurum ise 40,6 ile ikinci sırada. İYİ Parti'nin oy oranı ise 5,1’de kaldı. Yeniden Refah Partisi’nin adayı ise yüzde 2,5 oy aldı. Dem Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş yüzde 4,2 oy aldı. Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,9 oy alırken diğer parti adayları 2.4 olarak gerçekleşti.