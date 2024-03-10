Son anket SONAR'dan geldi! Bıçak sırtı İstanbul yarışında dikkat çeken veriler

Seçimin son virajında gözlerin çevrildiği İstanbul yarışına ilişkin son durumu SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı aktardı. Yarışın kafa kafaya gittiğini söyleyen Bayrakçı, "Bir puanla biri kazanabilir ya da kaybedebilir" dedi.

Türkiye 21 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. Kamuoyunun ve anket şirketlerinin gözü ise megakent İstanbul'da. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında geçeceği tahmin edilen yarışta son düzlüğe girildi.

Anketlere ilişkin son açıklama ise SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı'dan geldi. Bayrakçı, “Bir puanla biri kazanabilir ya da kaybedebilir. Bir ankette 10 kişi fark ile İmamoğlu öndeydi. Son 15 günün çok büyük önemi var. Çünkü bir şey olur, her şey değişir” dedi.

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Bayrakçı, İmamoğlu için "Erdoğan’a karşı potansiyel lider adayı" değerlendirmesini yaparken; "AK Parti’yi İmamoğlu ile başa baş getiren Murat Kurum’dur" görüşünü de aktardı.

Bayrakçı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Seçimlerde son 15 günün önemi var mı?

Önemi şu; başa baş bitecek yerler var. Bunlardan biri İstanbul, diğeri de Muğla. Son 15 gün bu başa baş olan yerler için oldukça önemli. Bir puanla biri kazanabilir ya da kaybedebilir. Yapılan birkaç ankette İmamoğlu birkaç puan önde çıktı ama birkaç ankette kişi sayısı ile fark çıktı. Bir ankette 10 kişi fark ile İmamoğlu öndeydi. Bu nedenle son 15 günün çok büyük önemi var. Çünkü bir şey olur, her şey değişir.

Örneğin geçen CHP’li bir adayın “Benim kapımdan herkes girebilir DEM’li giremez” demesi. İmamoğlu ağır bir çıkış yaptı, hatta bu açıklamayı yapanı azarladı. Bu kadar sertlikle bir olumsuz tarafı da olur. Zaten DEM’den 4-4.5 oy alıyor. Ancak AK Parti’ye muhalif olan milliyetçi, ulusalcı seçmeden de oy alıyorsun. Bu söylem aşağı yukarı “Siz gelmeyin” demek. Şimdi bu gibi söylemlerden bir tane daha olursa bu yarım puan, bir puan teslim eder.

Anketlerde seçmen ne kadar dürüst?

Büyük ölçüde dürüstler. Nitekim dürüst olmasalar, SONAR son üç seçimi milimetrik isabetle bulamazdı. Mamafih görüşülen kişilerin yaklaşık yüzde 10’u çeşitli nedenlerle görüşlerini tam olarak belirtmiyor.

İmamoğlu ve Kurum’un avantajları sizce neler?

Görünen o ki, İmamoğlu’na seçmen farklı bir siyasi kimlik vermiş. “CHP’yi dizayn eden adam” ve “Erdoğan’a karşı potansiyel lider adayı”. Başarır başaramaz bu ayrı konu ama İstanbul seçmeninin böyle bir kredisi var. İmamoğlu’nun bu pozisyonuna karşı AK Parti’yi İmamoğlu ile başa baş getiren Murat Kurum’dur.

Kurum yerine başka aday olsaydı belli ki, İmamoğlu 4-5 puan fark atardı. Kurum siyasete girmiyor ve bunu bazı AK Partiler eleştiriyor. Yapacağı icraatları anlatıyor. İstanbul’da AK Parti’nin yapacağı en doğru yaklaşım. Bir de Kurum teknik ve bürokrat kimliği ile ön plana çıkıyor. Çok konuşmaması da avantaj.

Olumsuz gördüğünüz yönleri neler?

İmamoğlu, DEM’e gerektiğinden fazla avantaj gösteriyor ve bu da gelecek başka oyları durduruyor. Kurum’un da, kürsüye çıktığında ses tonu hep sabit. Heyecanlı değil.

Kararını değiştirecek seçmen için eski konvansiyonel seçim kampanyaları mı daha etkili yoksa gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medya mı?

Elbette yeni teknolojinin sosyal medya ve canlı yayın bazlı kampanyaları etkili. Ancak klasik kampanyalar olmadan da olmuyor. Mesela meydan mitingi yapmazsanız partiniz lideri için “meydanlara çıkamıyor” imajı oluşuyor. Mesela afişiniz olmaz ise örgütünüz için “çalışmıyor” imajı oluşuyor. Her iki tarzı da kullanmaya mecbur oluyorsunuz. Her ikisi de farklı sebeplerle etkisini sürdürüyor.