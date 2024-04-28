Erdoğan-Özel görüşmesi nerede olacak? AK Parti'den açıklama geldi

Siyaset arenası bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel arasında gerçekleşecek kritik görüşmeye odaklandı. Görüşmenin nerede olacağı ve neler konuşulacağı merak konusu olmayı sürdürüyor. Konu hakkında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel zirvesine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıktan birinci çıkan ana muhalefet partisi CHP lideri Özgür Özel ile bir görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşme öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

GÖRÜŞME BEŞTEPE'DE Mİ OLACAK?

Görüşmenin 'muhtemelen' Beştepe'de gerçekleşeceğini belirten Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

'İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır.

ERDOĞAN ÖZEL İLE NE KONUŞACAK?

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey.

Olumlu bir sürecin devam edeceği kanısındayım. Yeni görüşmelere imkan ve fırsat olacaktır."