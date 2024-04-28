CHP’yi ikiye bölen buluşma... Erdoğan-Özel zirvesi̇ ana muhalefet partisini karıştırdı

Kılıçdaroğlu’nun resti, Özel’in karşılık vermesi, CHP’yi yeni bir krize soktu. Özel’i kararından döndüremeyen Kılıçdaroğlu ekibi, bu sefer de “Bize danışmadan gitme” diye ısrar ediyor.

Siyasette gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel zirvesine çevrilirken, zirvenin ana muhalefet partisinde yol açtığı rahatsızlık artarak devam ediyor.

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” sözlerine, “Tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz. Hem müzakere eden hem mücadele eden olacağız” şeklindeki cevabının iki lider arasındaki çekişmeyi yeni aşamaya geçirdiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre Özgür Özel’in sözlerinin CHP içerisindeki Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını rahatsız ettiği bildiriliyor. Kılıçdaroğlu taraftarlarının genel merkez ile temas yolu aradığı, öncelikli olarak Erdoğan-Özel zirvesinin “açık” olarak yapılmasında ısrar ettiği ifade ediliyor.

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Kulislere göre, Kılıçdaroğlu taraftarlarının bir talebi ise Özel’in görüşme öncesinde CHP eski genel başkanları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelmesi… Kılıçdaroğlu ekibinin “Özel koltuğunun altında hangi dosya ile görüşmeye gidiyor? Bunları CHP camiasının bilmesi gerekir” şeklinde ısrarda bulunduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu ekibinin söz konusu talepleri genel merkeze ilettiği, hatta “Kılıçdaroğlu, talep edilmesi hâlinde Özgür Özel ile görüşmeye ve fikir alış verişinde bulunmaya hazırdır” dediği kaydediliyor.