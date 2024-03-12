Adana seçim anketi 2024! (%) Adana yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Adana seçim anketi 2024! Mehmet Kocaispir mi Zeydan Karalar mı önde? | Adana Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Adana belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Kocaispir ile CHP adayı Zeydan Karalar önde gözüküyor. Peki, Adana son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Adana’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Adana yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Adana yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Adana Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Adana ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Adana seçim anketi 2024 sonucu!
ADANA SEÇİM ANKETİ 2024
Adana’da 1610 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-4 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Fatih Mehmet Kocaispir): %35
CHP (Zeydan Karalar): %34
İYİ Parti (Ayyüce Türkeş Kaş): %12
DEM Parti (Mahfuz Güleryüz): %5
Zafer Partisi (Umut Yanar): %3
YRP (Selahattin Baysal): %2
Saadet Partisi (Hüseyin Acarlar): %1
DEVA Partisi (Hamza Milli): %1
Memleket Partisi (Ethem Eke): %1
Diğer: %1
Kararsız: %5
ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Mardin 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %30,84
CHP: %28,63
MHP: %11,03
İYİ Parti: %10,74
YSP: %9,73
ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Mardin 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %53,63
MHP: %42,83
Saadet Partisi: %1,90
DSP: %0,52
Vatan Partisi: %0,51
Kaynak: Türkiye Gazetesi