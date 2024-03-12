Adana seçim anketi 2024! (%) Adana yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 16:39 - Güncelleme: 12 Mart 2024 16:41 - Güncelleme:

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Adana seçim anketi 2024! Mehmet Kocaispir mi Zeydan Karalar mı önde? | Adana Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Adana belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Kocaispir ile CHP adayı Zeydan Karalar önde gözüküyor. Peki, Adana son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Adana’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!