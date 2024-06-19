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Çanakkale yangını henüz söndürülemezken Gelibolu Tarihi Alanı’na girişler durdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde meydana gelen orman yangını büyümeye devam ediyor. 16:05 civarında başlayan orman yangını hakkında son dakika söndürüldü mü, nerede çıktı soruları araştırılırken Gelibolu girişleri kapatıldı mı araştırılıyor.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde başlayan orman yangınında çalışmalar devam ederken Anafartalar köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Vatandaşlar ise son durumu merak ederken yangın söndü mü, Gelibolu girişleri ne zaman açılacak aramasını yapıyor.

ÇANAKKALE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Dün 16.05 saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları halen devam ederken 540 görevli, 6 uçak, 9 helikopter, 1 gece görüşlü helikopter ve 94 kara aracıyla müdahale ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Tahminimize göre 300 hektarlık bir alanın etkilenmesi söz konusu” dedi.

Çanakkale yangını henüz söndürülemezken Gelibolu Tarihi Alanı’na girişler durdu - 1. Resim

GELİBOLU GİRİŞLER DURDURULDU MU?

Çanakkale Valiliği, rüzgardan dolayı risk oluşması nedeniyle tedbir amaçlı Anafartalar köyünü boşaltırken Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’na girişler durdu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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