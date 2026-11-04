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Canan Tolon kimdir? Heykellerinin parçalandığını duyurdu

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Canan Tolon kimdir? Heykellerinin parçalandığını duyurdu
Başlık ResmiCanan Tolon kimdir? Heykellerinin parçalandığını duyurdu

Sanatçı Canan Tolon eserlerinin gümrükte parçalandığını açıkladı. Tolon, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Şüpheli diye Londra'ya sergime gidecek heykellerimi gümrükte balyozla parçaladılar. Metal armatürlere de prosedür gereği el koyuldu" ifadelerini kullandı. Peki, Canan Tolon kimdir?

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Türk,ressam, enstalasyon sanatçısı Canan Tolon 1955 yılında dünyaya geldi. Eserleri ulusal ve uluslararası çeşitli koleksiyonlarda yer alan Tolon, Türk resim piyasasında eserleri en yüksek fiyata alıcı bulan sanatçılardandır. Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İskoçya, Almanya ve İngiltere'de tasarım ve iç mimarlık öğrenimi gördü. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de mimarlık alanında yüksek lisans (1983), mimarlık tarihi alanında doktora yaptı. Tolon'un ilk kişisel sergisi 1984 yılında Berkeley, Kaliforniya'da açıldı. Daha sonra Ankara, İstanbul, New York, Paris, Şikago, San Francisco gibi birçok merkezde eserlerini sergiledi.

Sanat çalışmalarını Berkeley'de sürdürmektedir. Süreklilik, sentez, kombinasyon gibi çağdaş sanat kavramları ile ilgilenen sanatçı, duvar enstalasyonu ve biyolojik nesneler üzerine kurulu çalışmalar üretmektedir. Canan Tolon 25. Vehbi Koç Ödülü'ne layık görülmüştü.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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